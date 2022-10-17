南瀛農產與開基玉皇宮捐贈香蕉關懷弱勢　黃偉哲推薦台南香蕉

▲台南市開基玉皇宮與南瀛農產國際行銷公司共同捐贈500箱，共7500公斤的香蕉予台南弱勢，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為響應台南市長黃偉哲關懷弱勢優先、推動實物給付之理念與政策，台南市開基玉皇宮與南瀛農產國際行銷公司共同捐贈500箱，共7500公斤的香蕉予台南市老人、身心障礙、兒少福利機構及社區照顧等據點，17日上午社會局特別於民治市政中心舉辦簡單隆重之捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。

黃偉哲市長特別肯定開基玉皇宮多年來的諸多善舉，將來自十方的錢回捐給社會福利團體，這次的善行不僅對農民有幫助，對市府及整體的台南都有幫助。



17日的捐贈儀式，除市長黃偉哲，包括社會局長陳榮枝、民政局局長姜淋煌、南瀛農產國際行銷股份有限公司總經理余清永、開基玉皇宮主委涂大松及東山區、新營區、白河區等區區長也都到場參與。



市長黃偉哲表示，今天抱著感謝的心情，感謝開基玉皇宮及南瀛農產運銷公司共同準備500箱每箱15公斤的香蕉給社福團體，特別要強調的是，這是依照市價購買的，充份見證開基玉皇宮一方面顧及到農民的成本，一方面顧及到消費者（社福機構），不因為他們是社會福利團體而壓低價格。





黃偉哲指出，開基玉皇宮做的社會公益相當多，包括捐贈救護車、捐贈消防車、捐贈住宅火警警報器，以及防疫的資金經費也是大力揖注，這些都充分體現了開基玉皇宮玉皇大帝仁民愛物的精神，將從十方來的錢又轉給社會福利團體，不僅是農民有幫助，對南市府團體也幫助，對於整體的台南都有幫助，要特別感謝他們做對社會正面貢獻的事情。



另外，黃偉哲也非常感謝南瀛農產國際行銷熱心公益照顧弱勢，提供山區弱勢家庭學生工讀機會，南瀛農產國際行銷股份有限公司積極拓展外銷通路，將南市香蕉、芒果等農產銷往日韓等地，除幫助農民增加收益，因品質檢疫處理嚴格把關，也提高了農產品的經濟價值，南瀛農產芒果干更獲2項國際食品安全認證。





黃偉哲說，台南香蕉品質優良，市面上也很容易購得，果肉香甜綿密，香蕉更富含多元營養素，是很多民眾喜愛的水果，感謝南瀛農產對提高南市農民收益及推動社會福利協助上的貢獻。





社會局表示，黃偉哲市長為落實「做得更好，讓市民過得更好」政策，率領市府團隊致力推動老人照顧、弱勢關懷等社會福利及地方建設，而面對近年疫情衝擊，在市府財政許可下，為體恤因受疫情影響的弱勢族群，並隨時做好防疫整備工作，南市府針對長者、未滿6歲之嬰幼兒、經濟弱勢以及其他具有社會救助資格民眾，發放防疫補貼金每人至少新台幣1千元，以減輕長者、弱勢族群及家長育兒壓力。台南市府未來會持續進行地方建設，積極媒合及連結社會資源，打造台南成為「願生」、「能養」、「安老」的友善溫暖城市。