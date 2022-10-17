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棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　結局卻超氣人

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者周亭瑋／綜合報導

一篇「致拋家棄子的媽媽」在網上掀起熱議，有位母親在女兒7個月大時離家，結果幾10年後竟找法扶律師，不惜打官司向女兒討每月1萬元的扶養費，雖然敗訴了，但律師無奈直言，「事情還沒結束！」更透露最終結果，女兒銀行帳戶的錢直接被扣走。

律師林智群今早轉發這段故事，一名母親在女兒7個月大時離家，過了幾10年後，才找法扶律師打官司跟女兒要扶養費，「女兒當然不願意支付，不是錢的問題，而是奇摩子的問題；然後隔了5年，女兒收到新北市社會局公文，要求她支付安置費每個月1萬多元。」

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對此，林智群點出兩大重點，其一是該母5年前找法扶律師打官司，「可能是想要錢，反正就是試試看，畢竟不要臉的爸媽也不是沒有，就算是敗訴，也沒關係，那個敗訴判決，也是有用處的。」

▲▼示意圖,憂鬱,憂鬱症,醫生,治療,看診,自殺,輕生,壓力,壓抑,生病,健康,焦慮,性侵,害怕,恐懼,受傷,身心（示意圖／123RF）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫123RF）

這個敗訴判決可以證明自己女兒「拒絕扶養自己」，所以該母去申請低收入戶或其他社會福利時，原本應該把「全戶的收入財產」都算進去的，但有這個敗訴判決，就能把女兒的財力資產扣除，比較好申請下來

其二，儘管最後法院判該母敗訴，但事情並沒有落幕，林智群直言，「有的老人無依無靠，國家也不能不處理，只能把老人送到安養院，並先代墊費用，然後政府是可以跟女兒要這筆錢的。」

他表示，「本來政府應該告女兒，打官司要這筆錢，可是社會局忙得要命，哪有空跑法院？而且打官司成本也很高，不划算，所以社會局就依照《老人福利法》第41條第3項規定，直接發函跟女兒要錢，如果女兒60天內不給錢，社會局可以直接移送行政執行。簡單講，就是你不繳，政府可以直接從你的銀行帳戶內把錢扣走！

▲棄7月大女兒離家！年邁母「逼她月給1萬」敗訴　律師卻曝惱人結局。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

最後，林智群也感嘆，「很多人都以為，官司打完了，事情結束了，這個人（失格父母）不會再來煩我了。大錯特錯！問題父母，會一直製造問題，直到他們閉上眼睛為止。」

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