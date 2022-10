法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

▲法國巴黎驚傳12歲少女箱屍案,主嫌為24歲女遊民。(圖/翻攝自被害女孩母親臉書)



文/中央社

法國巴黎市中心14日驚傳12歲少女箱屍案,震驚全國。檢方表示,少女生前疑遭性侵、虐待,最後窒息,並於今早傳喚拘提兩嫌,主嫌為24歲的外籍女遊民,治安與移民議題再度引發熱議。

法國巴黎14日晚間驚傳一名12歲女孩遇害後,被棄屍在所居住的大樓內院角落的塑膠箱中。檢方今早傳喚兩名嫌疑人,並將兩人拘提收押。案件主嫌為年僅24歲的女性遊民Dahbia B.,另有一名43歲的男性共犯,兩人皆來自阿爾及利亞。

據檢方表示,少女生前恐遭性侵與虐待,將以謀殺、性侵、虐待15歲以下未成年人與藏匿屍體等罪名偵辦此案。

國中少女蘿拉(Lola)14日下午放學後不見蹤跡。家人焦急報告失蹤後,警方調閱監視器並詢問周邊住戶,整區不少民眾自發加入搜查行列。有人表示曾在一位女性要求下協助搬運箱子,最後是一名遊民於當晚發現大樓中庭箱子裡被布掩蓋的屍體。

Paris Woman Charged With Murder Of Lola Daviet, 12, Who Was Found Stuffed In A Suitcase https://t.co/WPhd2XCDaV