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無照爸上路撞聯結車！害2月大幼子腦傷嗆奶亡　椎心媽怒告老公

▲無照男開車撞上聯結車，導致幼子頭重傷，半年後溢奶、嗆奶而亡，而被妻子告過失（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲無照男開車撞上聯結車，最後導致幼子溢奶、嗆奶死亡，而被傷心的妻子控告（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／基隆報導

新北市林姓駕駛2019年11月間無照開車，載著妻子、岳母、女兒與剛出生2個月的幼子，從新北市八里區往關渡橋方向行駛，卻不慎撞到停在路邊的聯結車，導致全家人受傷送醫，其中幼子因頭部重傷，半年後因溢奶、嗆奶死亡。妻子傷心之下，控告丈夫。法官依過失致死罪，判林男拘役75天，緩刑2年。

判決書指出，林男2019年11月17日16時許開車載家人，從八里往關渡橋方向前進，但他未注意到有台聯結車停在道路邊線外，結果車子的右側車頭直接撞上聯結車的左側車尾，全家人也因此受傷。林男幼子頭部嚴重受創，除了外傷外，還有顱骨骨折、蜘蛛膜下腔出血、腦出血、水腦症及癲癇等傷害，

林男之子在醫院接受治療許久才返家休養，不料2020年5月12日喝奶時，仍因嚴重腦傷、生理功能不良，發生溢奶、嗆奶，導致死亡。張雅婷對幼子之死無法釋懷，認為丈夫開車沒有做好保護家人的責任，憤而對林男提告。

法官認為，林男因駕車不慎，導致憾事發生，但他犯後坦承犯行，也同樣身陷在失去兒子的精神痛苦中，斟酌考量後，依過失致死罪，判林男拘役75天，緩刑2年，仍可上訴。

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