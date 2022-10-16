國民黨去函祝賀中共二十大　連戰、洪秀柱：共謀中華民族大復興

▲習近平。（圖／翻攝自央視新聞）



記者陶本和／台北報導

中國大陸共產黨第二十次全國代表大會今（16）日今早召開，中共中央總書記習近平發表了政治報告。對此，大陸官媒以「台灣地區有關政黨與人士」的新聞標題，統稱國民黨中央委員會、國民黨前主席連戰、洪秀柱、新黨主席吳成典、無黨團結聯盟主席林炳坤等人，報導我方政黨與人士去函祝賀一事。

針對中共二十大，大陸官媒晚間以「台灣地區有關政黨和人士祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會召開」為題報導指出，國民黨中央委員會在16日致共產黨中央委員會賀電，內文表示，在「九二共識」、反對「台灣獨立」基礎上，兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

共產黨中央委員會則回覆國民黨中央委員會表示，多年來，兩黨在堅持「九二共識」、反對「台灣獨立」共同政治基礎上，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。當前台海形勢愈益複雜嚴峻，期盼兩黨把握大局，體察大勢，堅守大義，在既有共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作，為台海和平、同胞福祉、國家統一、民族復興而共同努力。

另外，報導指出，連戰、洪秀柱、新黨主席吳成典、無黨團結聯盟主席林炳坤等人，也都有去函祝賀，期望兩岸同胞匯聚智慧、和衷共濟，攜手合作推動兩岸關係和平發展，共謀中華民族大復興。

在習近平本次二十大口頭報告涉台部份，他指出，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。」我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

習近平表示，解決台灣問題是中國人自己的事，‌‌要由中國人來決定，堅持以最大誠意，盡最大努力‌‌爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄使用保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉‌‌和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對‌‌廣大國家統一。

最後，習近平表示，民族復興的歷史車輪滾滾向前，‌‌祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現。

針對習近平的相關談話，總統府發言人張惇涵則表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展；總統蔡英文在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵重申，中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達，我們堅定拒絕「一國兩制」，台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

張惇涵表示，誠如蔡英文所強調的，在理性、平等及相互尊重之下，台灣也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法，維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。