振興醫院幫連戰打特權疫苗　正副院長再因「超車疫苗」緩起訴

▲振興醫院遭爆替前副總統連戰夫婦施打特權疫苗，檢調更查出約百人也接受施打，院長魏崢、副院長獲緩起訴處分。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

去年5月疫情大爆發，疫苗一劑難求！振興醫院不僅被爆替前副總統連戰夫婦施打特權疫苗，更替約百人施打，衛生局依《傳染病防治法》開罰振興醫院30萬元，並終止合約疫苗施打院所資格，檢方啟動「防疫處理小組」偵辦有無涉及不法。士林地檢署今（26日）偵結，依偽造文書將院長魏崢、醫療副院長殷偉賢予以緩起訴處分。

緩起訴指出，2人明知醫院為接種站合約醫療院所，在2021年5月、6月間，依接種計畫，僅開放疫苗種計畫中第一至三類人員（分別為醫事人員、中央及地方防疫人員及高接觸風險第一線工作人員）及第一至三類人員同住家人為公費疫苗接種對象，且依疫苗接種計畫，非領有志願服務紀錄冊與衛生局登記有案者，不得施打。

2021年5月15日疫情爆發後，魏崢、殷偉賢各提供70及22人共92名不符合疫苗接種計畫中「衛生保健志工」身分，讓他們陸續前往施打。

調詢、偵查時，2人均坦承不諱，檢方根據相關證人、施打名冊、傳NIIS系統成功名冊等，認2人所為，犯行使業務登載不實準文書罪、使公務員登載在職務上所掌準公文書罪，審酌2人犯後態度良好，在疫苗短缺期間，安排不符合接種計畫第一至三類身分的人施打疫苗行為，雖有違法，但考量犯罪動機是本於醫生救人天職，為擴大COVID-19疫苗施打普及率，對於防止COVID-19傳染仍有助益，且2人並未從中獲取不法利益，參酌刑法第57條所列事項及公共利益維護，予以緩起訴，以勵自新。

院長魏崢緩起訴為1年，緩起訴處分確定3個月內，須向公庫支付新台幣40萬元；醫療副院長殷偉賢緩起訴為1年，緩起訴處分確定3個月內，向公庫支付新台幣20萬元。