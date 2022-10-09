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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投縣議員游顥競總成立　柱柱姊、網紅「社會老大」出席力挺

▲國民黨立委暨前黨主席江啟臣（左）為南投縣議員游顥站台授旗。（圖／游顥競選總部提供）

▲國民黨立委暨前黨主席江啟臣（左）為南投縣議員游顥站台授旗。（圖／游顥競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投第四選區的縣議員候選人游顥，8日舉辦競選總部成立大會，包括國民黨前主席洪秀柱、江啟臣等黨內20多位重量級人士紛紛到場力挺，支持者笑稱，這是南投縣首次有議員層級選舉能夠有超越立委選舉場面。

昨天會場湧入2000名支持者，另有李貴敏、鄭麗文、鄭正鈐、林文瑞、陳以信、楊瓊瓔、蔡錦隆、吳育仁、紀國棟、沈智慧、呂學樟、前國民黨副主席暨陸軍二級上將陳鎮湘等14位立委，以及前國民黨秘書長莫天虎、中常委廖怡琇、王伯綸、吳尚鷹等10多位中常委親自到場，同選區的縣議會議長何勝豐及南投縣長候選人許淑華也壓軸登場，把現場氣氛炒到最高點。

游顥競選總部指出，現場同時有一位百萬網紅「社會老大」前來力挺，他長期關心基層勞工事務，在勞工領域有很大的號召力，因此出席肯定游顥長期關注南投縣勞工議題的積極立場。

▲洪秀柱（中）藍軍10多名歷任或現任立委前來幫南投縣議員游顥站台。（圖／游顥競選總部提供）

▲洪秀柱（中）藍軍10多名歷任或現任立委前來幫南投縣議員游顥站台。（圖／游顥競選總部提供）

游顥致詞時表示，8年前第一次參選，身上只有3000塊，靠著一步一腳印，走破了5雙鞋，終於在4年前首度當選，除了要感謝竹山鹿谷的鄉親支持，也要謝謝媽媽與家人的支持：「我媽媽常常鼓勵我，有機會服務就要好好做，做人要認真打拼。」他認為經過這幾年的努力，成績還是不夠，「咱的故鄉還有許多人過著艱苦的日子，少年人要出外討生活、年老的父母留在故鄉，沒人可以照顧，這就是我們南投最嚴苦的問題。」

▲立委許淑華（左）和南投縣議員游顥同台拜票。（圖／游顥競選總部提供）

▲立委許淑華（左）和南投縣議員游顥同台拜票。（圖／游顥競選總部提供）

許淑華強調，游顥的服務層面很廣也很有心，獲鄉親評價很高，呼籲選民不要分票，同時支持竹山鎮長候選人林孟麗、她和游顥；游顥表示，「領投發展，全齡宜居，創新永續」是未來他跟許淑華一起努力的目標，讓年輕人有青年住宅可住、有竹藝工業區等更多工作機會，給老人日照更多的資源跟福利，也讓觀光產業有更多建設和發展。

游顥提及，自己曾經做過立委國會主任、立法院副院長辦公室主任、中央黨部主席的主任，也在台大讀政治博士班，服務經驗、政治訓練絕對受得起考驗，但這次選戰卻充滿對游顥跟許淑華2人不公平的扭曲批評，這次選得格外辛苦；他表示不會屈服在惡劣選風下，會持續奮鬥，疾呼選民還給他們一個公道。

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