北市百齡橋下成「大型泡水場」！50輛↑汽車遭淹半身　車主全崩潰

記者閔文昱／綜合報導

受到輕颱尼莎（Nesat）外圍環流、加上東北季風影響，15日開始在東部及北部降下暴雨，導致多處傳來災情。有網友16日在臉書社團PO出照片，只見北市士林區百齡橋下停車場被大量雨水淹沒，多輛汽車泡在雨水裡，讓不少車主相當崩潰。

一名網友在臉書社團「我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)」PO出照片表示「百齡橋下，淹大水了」。從畫面中可以看到，一處室外停車場已淹成一片汪洋，路面完全消失，至少有超過50輛車被泡在雨水裡，深度達半台車身，畫面令人心驚。

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▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

貼文一出，不少網友紛紛驚呼，「天啊一堆泡水車了」、「芭比Q了」、「車主們哭哭」、「傍晚里長有廣播移車，這下芭比Q了」、「剛好可以換新車」，另外也有苦主現身表示「我也淹了，沒通知也沒開放紅黃線停車，泡水還被笑」。

尼莎颱風強度仍有增強趨勢，氣象局預估今晚11時前後轉為中颱，由於尼莎路徑正逐漸通過巴士海峽近海，氣象局預計晚間8時30分解除海警，不過明天東北季風影響，北部、東北部將有驚人劇烈降雨。氣象局也指出，下週後半段菲律賓東方海面則要留意有熱帶擾動發展。