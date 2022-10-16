高雄癡情夫騎車尋失智妻…自摔跌落1.5m深農地！頭部重創不治

▲陳婦失蹤多日，警方昨於典寶溪床尋獲疑似陳婦遺體。（圖／突發中心翻攝）

文／中央社

（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄曾姓男子日前報警，67歲陳姓妻子外出後遲未返家，不料曾男8日騎機車出門尋妻卻意外自摔掉入農地身亡；警方昨天也在典寶溪尋獲疑似陳婦遺體，將報請檢察官司法相驗並採DNA確認。

高雄市警察局楠梓分局3日晚間7時54分許接獲65歲曾姓民眾報案，曾男心急如焚表示，67歲陳姓妻子約於2日晚上11時徒步離家，身上並未攜帶手機，卻持續失聯也遲遲未返家，擔心發生不幸意外，報警求助。

曾男陳述，陳妻身高約150公分，著紅色上衣、紅色褲子，淺棕色捲髮，無罹患重大疾病、自殺之虞，未領有殘障證明等情事。警方獲報後比照重大刑案辦理，啟動通報及緊急協尋機制及程序，通報各警察機關協尋，更調閱路口監視器並積極加強巡視轄區周邊及利用警察勤務方式加強查尋，並隨時掌握協尋進度。

不料，曾男8日騎車外出尋找妻子，下午1時55分許沿燕巢區尖山巷北往南行駛時，不慎摔落尖山巷一旁約1.5公尺深的農地內，導致頭部外傷，送往義大醫院急救仍不治身亡。警方表示，曾男並未酒駕，詳細肇事原因仍在調查中。

警方持續搜尋陳婦，並與民間搜救隊合作使用空拍機在高雄市楠梓區典寶溪畔從空中加強搜尋，昨天下午2時48許在典寶溪中游發現與失蹤婦人身分特徵相符的浮屍，隨即通知家屬前往認屍，因屍體臉部浮腫家屬無法確認，已報請檢察官司法相驗並進一步做DNA確認。

警方呼籲，民眾應正視高齡者因失智症或精神疾病走失之風險，平日應多留意與關懷，亦可向各區公所申請「預防走失愛心手鍊」與向警察機關申請「預防走失指紋捺印建檔」，萬一發生失蹤時以利協尋。