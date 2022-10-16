高雄失智婦失蹤…夫焦急尋妻「車禍離世」！頭七當天尋獲婦人遺體

突發中心／綜合報導

高雄市楠梓區一名67歲的陳姓婦人因患有失智症，2日外出後隨即失去音訊，曾姓丈夫(66歲)外出尋人時，不慎發生車禍重傷身亡；昨(15日)剛好是曾男的頭七，警方與民間搜救隊出動空拍機，於典寶溪溪床尋獲陳婦遺體，親友得知後都覺得冥冥之中似乎早有安排，夫妻倆前後離世，令人不勝唏噓。

初步了解，陳婦患有失智症，2日晚間趁著家人不注意時獨自外出，就此音訊全無，家人發現後焦急萬分，曾姓丈夫更是擔心妻子的安危、寢食難安，自行騎車外出尋妻，不料曾男疑似因精神不濟發生車禍，最終傷重不治。

▲警方與民間搜救團體出動空拍機，昨日於典寶溪床尋獲陳婦遺體。（圖／突發中心翻攝）

曾男兒女悲痛不已，一面處理父親的喪事，一面尋找母親；昨(15日)恰好是曾男的頭七，警方及民間搜救隊出動空拍機，沿著陳婦可能出現的地點展開搜索，於典寶溪溪床發現一具遺體，由於屍身腫脹難辨，初步比對穿著，與陳婦失蹤當天身穿的紅色衣褲相同，警方也採集家屬DNA，將於今天進行比對進一步確認。

據悉，曾男擔任娃娃車司機，與妻子結褵走過大半輩子，撫養一雙兒女長大，夫妻兩人感情相當深厚，此次妻子外出失蹤多日，曾男因外出尋妻不幸車禍離世，昨是祂的頭七，警方恰好尋獲陳婦遺體，親友獲悉後均感嘆，冥冥之中似乎早有安排。

▼警方透過空拍機尋獲陳婦遺體。（圖／警方提供）