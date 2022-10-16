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警廣敲響第57屆廣播金鐘獎　優質節目榮獲4項大獎肯定

▲警廣敲響第57屆廣播金鐘獎 優質節目榮獲4項大獎肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警廣全國網《THAI MUSIC SHOP》榮獲第57屆廣播金鐘獎「流行音樂節目獎」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

「第57屆廣播金鐘獎」頒獎典禮昨（15日）晚間在國父紀念館隆重舉行，今年共885件參賽作品中，選出126件入圍作品，警廣優質節目在激烈的競爭中脫穎而出，獲得「流行音樂節目獎」、「流行音樂節目主持人獎」、「社會關懷節目主持人獎」，以及「創新研發應用獎」4項大獎肯定，表現相當出色。

警廣全國網《เพลง THAI MUSIC SHOP》挑戰國內聽眾對流行音樂的想像，聚焦在泰語與華語的流行音樂，建立了國際交流的全新風貌，抱回第57屆廣播金鐘獎壓軸大獎「流行音樂節目獎」的獎座；節目主持人Amy（丁宛臻）和薑黃（黃俊豪），以輕鬆熱情的方式，介紹東南亞豐富的流行音樂，更是雙料獲得「流行音樂節目主持人獎」的肯定，主持人AMY（丁宛臻）也希望藉由不同的音樂文化，串聯起更有溫度的文化交流。

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▲警廣敲響第57屆廣播金鐘獎 優質節目榮獲4項大獎肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警廣全國網《THAI MUSIC SHOP》主持人Amy（丁宛臻）、薑黃（黃俊豪）榮獲第57屆廣播金鐘獎「流行音樂節目主持人獎」。

除了流行音樂，警廣也以充滿社會關懷的角度，製播優質節目，主持人的功力備受肯定，警廣全國網《礙情漂流瓶》主持團隊尚恩（黃彥翔）、Jacky（陳昱豪）、欣伶（陳欣伶）、易澄（李易澄）、麒麟（江綺玲），以溫暖的語氣帶入跨性別議題，節目更因為主持人的用心兼具可聽性，榮獲「社會關懷節目主持人獎」這項大獎，主持團隊感謝評審的肯定，也特別感謝警廣宣介慈總臺長以及所有同仁的全力支持協助。

另外，臺北分臺《廣播新網紅-聲入空中虛實之境》透過Vtuber創新形式，把廣播節目延伸到網路社群媒體，以活潑的互動方式，傳播多元豐富的資訊內容，抱回「創新研發應用獎」；主持人盧卡斯說，獲獎證明了警廣不只是路況專業，更製播許多優質創新的節目，為聽眾帶來最好的聽覺饗宴。

今年廣播金鐘獎共計885件作品參賽，競爭比去年更加激烈。警廣總臺長宣介慈表示，警察廣播電臺以豐富活潑的內容獲得4項大獎肯定，警廣也將全力以赴，繼續用創新又具有深度的動聽節目，在空中陪伴所有聽眾朋友。

▲警廣敲響第57屆廣播金鐘獎 優質節目榮獲4項大獎肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警廣全國網《礙情漂流瓶》主持團隊尚恩（黃彥翔）、Jacky（陳昱豪）、欣伶（陳欣伶）、易澄（李易澄）、麒麟（江綺玲）榮獲第57屆廣播金鐘獎「社會關懷節目主持人獎」。

▲警廣敲響第57屆廣播金鐘獎 優質節目榮獲4項大獎肯定。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警廣臺北分臺《廣播新網紅-聲入空中虛實之境》榮獲第57屆廣播金鐘獎「創新研發應用獎」。

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