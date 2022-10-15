快訊／馬國女大生遇害！《17LIVE》首發聲明　曝開播一個月實況

▲馬國女大生被殺害，《17LIVE》也發出聲明稿表示遺憾。（圖／翻攝自當事人IG）

記者邱中岳／台北報導

馬國女大生在銘傳大學就讀4年級，平時擔任外拍麻豆，但是卻在租屋處遭剛認識的男子殺害，男子行兇後躲回租屋處，吞下大量止痛藥輕生，被母親發現送醫才吐露殺人。全案仍由檢警偵辦中，由於被害人曾在《17LIVE》當直播主，《17LIVE》特別發出聲明表示遺憾，並強調會盡最大努力，協助檢警還原事實真相。

警方調查，30歲的陳姓男子13日在新北市鶯歌區的住處吞下大量止痛藥，母親發現後立刻報警，警消送醫途中，陳男竟然語出驚人表示「殺了一個人，在士林大東路」，警方循線找到地方，發現馬國蔡姓女大生陳屍床上，已經死亡多時，立刻展開追查。

根據陳姓兇嫌表示，在IG認識馬國的蔡姓女大生約一周，2人陷入交往，但是因蔡女精神狀況不穩定，希望他能夠幫忙輕生，最後才會徒手將蔡女掐死，再返家後吞服藥物企圖輕生，14日已經轉到恢復室，但面對警方詢問，卻不願意再多提一句話。

由於女大生生前曾在《17LIVE》擔任直播主，《17LIVE》也發出聲明，表示針對女大生發生意外，深表遺憾，且希望逝者安息，親友早日走出哀痛，案件目前進入偵查階段，希望大眾能個讓檢警有更多空間去還原真相。

《17LIVE》指出，如同校方所言，該主播是人緣好、有禮貌的的學生；在平台開播約一個月的期間，該主播的表現很好，平台亦未發現其有任何不妥行為。

17LIVE聲明稿全文如下：

針對馬來西亞女大生發生的意外，我們深表遺憾。我們嚴厲譴責任何形式的暴力行為，希望逝者安息、親友早日走出哀痛，也呼籲社會大眾給予親友平靜的空間。

如同校方所言，該主播是人緣好、有禮貌的的學生；在平台開播約一個月的期間，該主播的表現很好，平台亦未發現其有任何不妥行為。目前案件已進入偵查階段，希望大眾能讓檢警調有更多空間去還原真相，在真相未明前，呼籲勿有過多臆測或標籤化。若警方有需要，公司會盡最大努力協助，以釐清事件真相。