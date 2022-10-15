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川普因國會暴動收傳票怒罵「獵巫」　知情人士：他考慮出席作證

▲川普。（圖／路透）

▲ 美國前總統川普考慮出席國會暴動案聽證會作證。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國會暴動案調查委員會13日舉行第9場聽證會，9位委員一致認定前總統川普需要對國會暴動案負責，最後以9-0的結果全票通過傳喚川普出庭作證。對此，川普向調查委員會發布一封憤怒的公開信，稱這是一場「政黨獵巫行動」。另有知情人士透露，「川普考慮出庭作證。」

據《衛報》、《福斯新聞》報導，13日川普接受《Fox News Digital》獨家採訪時說，「委員會是一個騙局、一場政黨獵巫行動， 從我與我們未來的第一夫人卸任後就一直受到這種政治迫害。他們沒有收視率，所以必須這樣做來博取關注。」

在調查委員會投票通過傳喚後，知情人士向新聞台透露，目前尚不清楚川普是否真的會出席作證，但他「喜歡」這個想法，並稱要是川普真的遵從傳票出席作證，他將談論選舉有多腐敗、委員會有多腐敗，這樣的露面可能將引發一場前所未有的高風險政治事件。

川普昔日幕僚、美國極右派人士巴農（Steve Bannon）就在7月因違抗傳票，拒絕向調查委員會提供證詞或相關文件，以藐視國會定罪。如果川普拒絕遵從調委會發出的傳票，也可能被指控藐視國會。

但這機率似乎不太高，有鑑於川普是前總統、共和黨實際領袖，也可能是接下來2024總統候選人，若共和黨在11月的中期選舉奪回眾議院，國會暴動調查委員會最後十有八九會解散。


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