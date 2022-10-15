美第7艦隊司令籲國際社會反制中國　讚澳加軍艦穿越台海

▲ 美國軍艦穿越台海航行。（圖／CFP）

實習記者任庭儀／編譯

自美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，中國便接連不斷對台灣海、空領域發起軍事挑釁及騷擾。對此，美軍第7艦隊指揮官湯瑪斯表示，不能低估中國的野心，籲國際社會建立統一戰線一同制止其「不負責任」的軍事行為，並感謝印太盟友加拿大、澳洲協同美國派遣軍艦通過台海。

據《南華早報》報導，美國海軍第7艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）14日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的海上安全研討會，針對第7艦隊任務及國際現狀進行討論。

提到裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國不斷實行軍演並發射飛彈的行為，湯瑪斯指出，中國聲稱尋求和平解決兩岸分歧，「但當你看到他們向台灣上空發射飛彈，讓它們降落在公海與航線上，其中一些甚至落在日本的專屬經濟海域，這就是為什麼我要用不負責任這個詞來形容中國。」

湯瑪斯還說，不能低估中國擴張全球的野心，若想進行反制，美國要與盟友建立統一戰線，在軍事及外交上予以反擊。整個國際社會應挺身而出，一起建立良好的國際秩序，「這是美國執行自由航行行動（FONOPS）的原因。」



而美國基於「臺灣關係法」，依法支持台灣的軍事防禦能力。為一同守護印太地區海域的和平，美國驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）於9月20日在符合國際法的情況下聯袂例行性通過台海。

而澳洲海軍飛彈巡防艦「墨爾本號」（HMAS Melbourne）也曾在2018年美軍派出2艘驅逐艦航經台海後，9月底秘密接力行經台海。透過美國與印太盟友的攜手合作，抵禦中國獨斷的軍事行動。





