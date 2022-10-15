新手爸媽育兒秘笈！花蓮慈院不藏私　媽媽教室報你知

▲▼花蓮慈濟醫院婦產部「媽媽教室」，和媽媽們分享正確的嬰幼兒肌膚照護法，以及準新手父母需要知道的生產預備和育兒原則。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第一次當爸媽，該如何判斷自己是否已經準備好了？新生兒的皮膚細嫩脆弱，要怎麼照顧才能避免皮膚炎或長疹子呢？花蓮慈濟醫院婦產部十四日舉辦「媽媽教室」，邀請到蒙特梭利幼兒指導員大樹老師和陳澄安教育訓練講師，來教導媽媽們正確的嬰幼兒肌膚照護法，以及準新手父母需要知道的生產預備和育兒原則，幫助爸爸媽媽們從身到心都做好萬全準備，以健康的面貌迎接家庭新成員。

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懷孕過程中，孕婦的生理和心理都會產生巨大的變化，包括心血管系統、呼吸系統、腎臟系統、腸胃道功能、皮膚等，花蓮慈院婦產部李佩蓁醫師表示，許多媽媽尤其擔心外觀上的改變，甚至可能因此積累壓力，引起嚴重焦慮。婦女懷孕時因荷爾蒙變化，皮膚產生色素沈澱，常見會有「妊娠紋」、青春痘、落髮、孕斑或癢疹等問題；若孕產婦患有「妊娠糖尿病」、胎兒過大或者羊水過多，由於腹部壓力增加較快，會使妊娠紋出現機會增加。但李佩蓁醫師強調，妊娠紋一般會在產後六個月後自然減退和消失，媽媽們無須過度擔心，只要注意孕期注意體重控制，適度做運動伸展和皮膚保濕按摩，就可以有效減緩上述症狀。

▲李佩蓁醫師表示，妊娠紋一般會在產後六個月後自然減退和消失，只要注意孕期體重控制，適度做運動伸展和皮膚保濕按摩，就可以有效減緩症狀。

觸覺是類最早發展的感官系統，也是新生兒認識這個世界的主要方式，藉由爸爸媽媽的擁抱與撫觸，能夠讓小寶寶獲得滿足感、歸屬感與安全感。

▲陳澄安講師分享，為寶寶做「撫觸按摩」，不僅能提升親密度，還可以提升神經發展、刺激免疫系統、促進消化和緩解脹氣、放鬆肌肉的調節。

陳澄安講師分享，為寶寶做「撫觸按摩」，不僅能提升親密度，還可以提升神經發展、刺激免疫系統、促進消化和緩解脹氣、放鬆肌肉的調節，對於嬰幼兒的睡眠品質也有助益，透過臉部、胸部、腹部、手部和腿部多點的輕柔按摩，讓寶寶更健康，也能讓親子之間產生交流的樂趣。大樹老師則建議新手爸媽們，在孩子出生前能夠先擬定一份生產計畫書，並透過閱讀多做產前的知識與心理準備，找到適合自己的育兒法則；大樹老師也強調，並非只有負責生產的媽媽需要，爸爸也要當一個「好隊友」，一併開啟「育兒腦」，生育的過程才會更加順利。

▲大樹老師建議新手爸媽們，在孩子出生前能夠先擬定一份生產計畫書，找到適合自己的育兒法則，並以自身經驗做分享。

無論是懷孕還是生產都是十分辛苦的，後續的育兒難關更是一道接著一道，提前做好生心理的準備，可以最大程度為母體和胎兒創造最佳的生產條件，並打造健康的育兒環境，透過這次課程上老師們豐富的經驗分享，媽媽們都滿載收穫而歸。

花蓮慈院每2個月舉辦一次媽媽嘉年華活動，下一場預計於今年12月初舉行，報名相關資訊會在花蓮慈濟醫院婦產部粉絲專頁更新分享，屆時歡迎爸爸媽媽們一起來上課！

