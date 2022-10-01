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父心疼雙胞胎被雨淋「臨停挨罰」　阿公寫7千字長文戰檢舉魔人

▲▼ 停車,車道。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名爸爸怕雙胞胎子女淋雨，將車子停在公車停靠站紅線處，遭民眾檢舉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／新北報導

新北市一名呂姓爸爸開車載未滿1歲的雙胞胎回家，但怕子女淋雨感冒，暫時將車子停在住家樓下公車停靠區的紅線區內，不料卻遭人檢舉。雙胞胎的阿公不服舉發，寫了7000字長文提起行政訴訟，但法官認為，呂只著眼自己便利，漠視他人安全，判阿公敗訴，呂還是要繳600元罰單。

判決書指出，新北市呂姓新手爸今年2月19日時，開車載著老婆與雙胞胎兒女回家，由於當天下著大雨，且並非上下班尖峰時段，為了避免兒女被雨淋而感冒，於是將車子臨停在住家樓下公車停靠區的紅線區域，再分別把小孩從安全座椅上抱下來，帶回住處，不料這個舉動都被民眾拍下並檢舉、而遭開600元的罰單。

雙胞胎的阿公收到罰單後，認為兒子只是怕小孩淋濕，才臨停紅線，因此遭罰太不合理，於是寫了7000字訴狀，向法院提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

阿公主張，兒子停車當天是下雨天且是假日晚間，並非上下班尖峰時段，為送2名未滿1歲的雙胞胎子女下車，在沒有實際危害交通安全、秩序，妨礙其他人、車通行情形下，臨停在紅線區域，而且政府屢稱創造友善育兒環境「0-6歲國家一起養」，但檢舉民眾沒有仔細了解駕駛人接送雙胞胎幼兒的情形，亂槍檢舉，而新北市政府交通事件裁決處認可不嚴謹蒐證即可裁罰，而不協助解決個案臨時停車難題，政府提倡友善育兒環境根本淪為口號空談。

雖然呂姓阿公洋洋灑灑寫了一大篇，但法官認為，從Google街景圖，可以看見車輛臨時停放處，不僅在「公共汽車招呼站十公尺」內，更屬地面劃設禁止臨時停車標線處，且為「交岔路口十公尺」內，而且車子違規時的時間及路段，人車並不稀少，因此認定車主只為自己一時的方便，卻漠視他人的交通安全，判阿公敗訴，呂還須繳交六百元罰單。

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