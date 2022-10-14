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社會 社會焦點 保障人權

獨／把警察當塑膠！直擊清早抄查職業賭場　29賭客全被帶上警車

▲多名賭客上警車。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者直擊，多名賭客上警車。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

好大膽！高雄市鳳山區一棟民宅疑似私設地下賭場，誇張的是，里長服務處就在隔壁，形同無視警方會上門簽巡，就這樣大喇喇地聚賭。不過警方也不是好惹，今(14日)上午持搜索票攻堅，當場逮獲29名賭客，得出動多部警車來回接送。

《東森新媒體ETtoday》記者今日上午直擊，鳳山區自強一路疑似開設地下賭場，民宅裡疑似聚集不少人，門口的民眾則是被指揮上警車，且警車已經來回載送好幾趟。

▲高雄警破獲地下賭場。（圖／記者吳奕靖攝）

▲地下賭場就開在里長服務處旁邊。（圖／記者吳奕靖攝）

警方表示，今日上午10點持搜索票到透天民宅2樓攻堅，現場查獲以膠質天九牌為賭具的天九牌賭場，一舉逮獲負責人、把風等2人及賭客27人，現場查扣賭資新台幣7萬1200元、抽頭金新台幣1800元及賭具等，29人通通都被帶回分局偵訊。全案將依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦及裁處。

俗話說，「最危險的地方，就是最安全的地方」。事實上，這間地下賭場隔壁就是里長服務處，不過賭場負責人罔顧疫情、不顧觸法風險，將賭場大喇喇地開在服務處隔壁，無視轄區員警會固定時間上門簽巡，等於是把警察當塑膠。不過警方也不是好惹，經過多日佈線蒐證，今天大舉攻堅破獲。

▲29名賭客清早就在透天厝聚賭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼29名賭客清早就在透天厝聚賭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲29名賭客清早就在透天厝聚賭。（圖／記者許宥孺翻攝）

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