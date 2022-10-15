快訊／颱風「尼莎」生成　氣象局將發海警！共伴效應炸3天雨

▲位於呂宋島東南方的熱帶低壓增強為颱風。（圖／中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

位於呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23於稍早增強為颱風尼莎（Nesat），中央氣象局指出，將於今日下午到傍晚發布海上警報，今日起至下週一受到東北季風及颱風環流影響，北部、東半部將有劇烈雨勢，尤其明後兩天是雨勢最劇烈的時段。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日到下週一天氣特別不穩定，受到颱風尼莎與東北風共伴效應影響，北部、東半部將有劇烈降雨，今日宜花、北北基已有豪大雨，明後兩天雨區更擴大。

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▲日本氣象廳將熱帶低壓升格為「尼莎」颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲颱風明後天離台灣最接近。（圖／氣象局）

謝佩芸指出，明天到下週一上半天是颱風離台灣最接近的時段，屆時東半部、桃園以北都會有豪大雨，且東北部有持續性的顯著降雨，西半部雖然雨勢相對較小，但風力強勁，可能出現9到12級強陣風。

下週一東北季風增強，各地氣溫明顯轉涼，北台灣週一、二低溫18到19度。颱風預計在下週二遠離台灣，屆時各地雨勢趨緩，雖然北部、東半部仍有短暫雨，不過雨勢減緩很多。若颱風移動速度更快，那雨勢減小時間也會提早。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

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