俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

▲克里米亞大橋8日清晨爆炸後,直升機灑水滅火。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯政府網站發布的一份文件指出,克里米亞大橋的修復作業將由下安加爾斯克運輸公司負責,相關作業應該要在2023年7月1日前完成。

克里米亞大橋10月8日清晨爆炸起火,俄方緊急展開修復,在爆炸發生後10小時就恢復部分通車。依據美國太空技術公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)12日發布的衛星影像,修復工作正在進行中,可見小型車輛已能在橋上行駛,克赤渡輪碼頭與附近一處廢棄機場停放大量貨運卡車,等待運往俄羅斯。

▲▼ 美國太空技術公司馬薩爾科技12日發布克里米亞大橋修復進度的衛星影像。(圖/路透)

俄羅斯指責克里米亞大橋爆炸事件是烏克蘭所為,並於10日起連續多日對烏克蘭各地進行猛烈飛彈攻擊,普丁更親口說,這是為了報復烏克蘭炸毀克里米亞大橋的恐怖主義行為。

克里米亞大橋又稱「克赤大橋」(Kerch Bridge),是俄羅斯唯一一座通往克里米亞半島的橋梁,全長19公里,耗資近40億美元、歷時3年打造,2018年普丁親自出席通車典禮,並駕駛第一輛卡車通過。

Updated: October 13, satellite images of the #CrimeaBridge undergoing removal and repair were posted. The image shows a crane ship at anchor and workers on the railroad bridge. Cars are passing on the bridge for automobiles.#Ukraine2022GEOINT @mapconcierge @Maxar https://t.co/YkNnCdrQZD pic.twitter.com/NmSEPBWEGm