北約秘書長：核武是「分界線」　普丁越界將釀嚴重後果

▲ 秘書長史托騰柏格出席北約國防部長會議。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

俄烏戰場的挫敗讓普丁焦躁不安，10日對烏克蘭城市進行一連串導彈攻擊，甚至頻頻暗示要使用核武。國際局勢越趨緊張，全球皆擔心俄國因此訴諸核武進行反擊。對此，北約（NATO）秘書長史托騰柏格表示，若俄對烏克蘭使用核武，將會產生嚴重的後果，這意味著他們越過了「一條非常重要的線」。

據《德國之聲》報導，俄羅斯聯邦安全委員會副秘書長韋涅季克托夫（Alexander Venediktov）13日再次發出核警告，「烏克蘭加入北約，意味著肯定會升級到第三次世界大戰」，稱這對北約成員國來說是在「自殺」。

NATO秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）13日出席北約國防部長會議時則表示，俄羅斯的核言論是危險、魯莽的，使用核武將從本質上改變俄烏戰爭的性質，「他們知道如果他們對烏克蘭使用核武，將會產生嚴重的後果。而且他們也知道核戰爭不可能贏，也不應該打。」

北約年度核演習「堅定正午」（Steadfast Noon）下周將如期舉行，14個盟國計畫參加，屆時將在距俄羅斯1000多公里處進行。

史托騰柏格指出，這項演習早在俄羅斯入侵烏克蘭前就已經決定，此時取消「堅定正午」絕對是錯誤的決定。演習旨在確保北約的核威懾是安全、可靠和有效的，根本目的在於防止他國對盟國的脅迫，因此北約不得不使用核武的機率是極微小的。



