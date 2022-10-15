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「才買千萬房」他炒股今年慘賠400萬　崩潰求救：存款只夠撐3個月

▲▼股票賠錢,韭菜,綠油油。（圖／記者劉維榛攝）

▲他去年炒股大賺，砸頭期款買千萬房產，沒想到今年不斷賠錢，崩潰求助「該怎麼辦」。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台股連續多日下跌，許多股民虧損慘烈，一名網友日前發文求助，他在去年股市行情好的時候，靠著操作波段賺了不少錢，決定趁此機會購買一間新房，不料今年不但沒賺錢，反而賠了不少錢回去，手中存款只剩夠付3個月房貸，讓他完全不知道該怎麼辦，「應該把房子轉賣嗎，還是找銀行增貸」。

原PO在Dcard理財板表示，去年台灣股市超級大多頭，他靠著當沖跟操作波段賺了約200萬左右，馬上付了頭期款購入一間約1000多萬元的全新大樓，想著只要未來每個月維持一樣操作策略，「房貸什麼的應該都不是問題，天真以為是股神」。

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不料今年股市不穩，他至今已經賠掉400多萬了，剩下的存款大約只能在繳3個月房貸，但他不敢告訴家人，所以不能跟家人借錢，「請問該怎麼辦，把房子轉賣掉嗎，還是找銀行增貸，還是地下銀行借款」。

貼文一出立刻引發網友熱議，不少人認為原PO的做法真的太天真「現金流要確認過才能實施，不是別人買房我也要買，這次學個教訓吧」、「真以為每天過年，買房是大事，一定要有穩定的現金流」。也有人說「認真去找家人談吧，不要找地下銀行」、「建議平轉賣，千萬別找地下錢莊，利滾利很可怕」。

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