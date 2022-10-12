國泰世華銀行基金會《大樹計畫》送愛偏鄉19年　本年度擴大至7縣市、助體育隊伍為國爭光

▲國泰世華銀行基金會董事長李明賢、國泰世華銀行董事長郭明鑑、總經理李偉正、大樹藥局董事長鄭明龍與受贈單位及多位貴賓出席「大樹計畫捐贈典禮」活動合影。



圖、文／國泰世華銀行基金會提供

國泰世華銀行基金會今（12）日於國泰金融會議廳舉辦111學年度「大樹計畫捐贈典禮」，號召大眾關注學童的平等受教權。今年度集結集團員工、各界善心人士、以及愛心企業的踴躍捐款，捐贈額由去年的1,000萬元提高到1,300萬元，捐贈縣市則由過去的4縣市增至7個縣市，包含新竹縣、彰化縣、台東縣、屏東縣、花蓮縣、台中市、台南市等。另亦有多所學校體育團隊獲補助經費。自2004年，國泰世華銀行基金會開辦大樹計畫19年不間斷，合計總補助經費達2.7億元，扶助逾23萬名弱勢學生。

為邀請大家一同關注弱勢孩童的平等受教權，除了每年一次的捐贈典禮外，國泰世華銀行基金會也透過紀錄短片的拍攝讓更多人認識大樹計畫。片中孩子們闡述夢想、為了圓出國比賽的心願勤奮練習，這樣的精神和情感也讓許多人與企業為之動容，投入大樹計畫的行列之中，亦讓今年度的總捐贈金額較過往成長約30%達1,300萬元，受贊助的縣市由去年4縣市增至7縣市，金額分別為100萬與200萬元不等，另外亦提供200萬元贊助金予多個表現傑出的體育團體。國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，十分感謝眾多熱心人士認同基金會的理念，成為計畫的一員，今日捐贈儀式即代表「公益」與「社會之力」的成功結合。

推動基層體育發展 讓台灣在世界舞台上閃耀發光



▲國泰世華銀行基金會《大樹計畫》捐贈典禮，由國泰世華銀行基金會李明賢董事長（左三）、國泰世華郭明鑑董事長（左二）與李偉正總經理（左一）共同頒發獎金予受贈代表。受贈代表（右起）新竹縣尖石國中彭清宏校長、宜蘭縣南澳國小林光章校長、台東縣教育處林政宏處長。



除了7個縣市的教育補助經費外，本次受贈的體育隊伍包括：「2022年芬蘭海豚盃國際籃球分齡錦標賽」勇奪冠軍的宜蘭縣南澳國小籃球隊、「2022年小馬聯盟世界少棒錦標賽」獲亞軍的高雄市中正國小棒球隊、全中運創下四金一銅的新竹縣尖石國中柔道隊，以及將出戰「馬來西亞曲棍球國際賽」的南投縣竹山高中曲棍球隊等多間學校。李明賢表示，大樹計畫贊助學校體育團體，給予參賽、更換設備及各項訓練費用，培養學生自律與團隊精神，並透過參與國內外體育賽事，提升自信心，在成長過程中感受到社會大眾的關懷，勇敢朝夢想前進。

在受贈團隊的成員中有不少弱勢、單親、隔代教養或新二代的子女，故教練同時也扮演起家長的角色，讓團隊猶如第二個家。而當隊伍經費短缺時，教練也必須四處奔走找尋資源，如2022年小馬聯盟世界少棒錦標賽獲亞軍的高雄市中正國小棒球隊即為了籌措出國比賽經費四處募款。故國泰世華銀行基金會接獲消息後遂立即規劃與評估，並在一個月內完成贊助作業，協助中正國小順利赴美參賽、最終更以4戰3勝1敗奪銀。

無獨有偶，「鐵皮屋頂下的金牌隊伍」—新竹縣尖石國中柔道隊，選手們則長年在冬冷夏熱的鐵皮屋環境下揮汗苦練，身上所穿的柔道服亦是歷代學長姊傳承下來，多數柔道服都有著大小不一的破洞，有的使用時間甚至已超過十年，不堪使用。本次透過大樹計畫的贊助，讓選手們披上嶄新戰袍，盡情練習、展現實力，繼續為自己的人生開啟無限可能。

全台逾5,000台ATM擔任大樹計畫推廣員 大樹藥局共同響應

國泰世華銀行基金會期盼大樹計畫實踐「讓教育沒有到不了的偏鄉」的理念，自計畫開辦以來，都有許多愛心夥伴一路相挺，除了來自各界的私人捐款，還有各組織的慷慨解囊，如每學期固定捐贈助學金予桃園國小及龜山國小學子的《廖添財暨廖邱甘慈善基金》；同樣長期關注社會弱勢族群議題的「大樹藥局」亦十分認同大樹計畫理念，今年特地捐款100萬元予基金會幫助弱勢孩童，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。

有意捐款的民眾，可透過基金會官網可選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款；也可在國泰世華遍佈全台逾5,000台的ATM上見到大樹計畫的資訊，透過機台直接捐款，作愛心變得更多元便利。此外，10月15日在國泰世華藝術中心將開展一系列公益畫展，展出的畫作皆為繪畫愛好者無償提供，不只作為展覽之用，只要民眾捐款達到3萬元以上，還可將畫作帶回家，邀請您共同成為大樹計畫的一員。

大樹計畫捐款網址：https://lihi1.com/CEnqx