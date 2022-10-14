國人平均壽命80.86歲！　內政部：排除惡性腫瘤均壽再提高3.84歲

▲內政部14日表示，110年國人一般平均壽命為80.86歲。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

內政部14日公布「110年特定死因除外簡易生命表」指出，我國110年一般平均壽命為80.86歲，如排除國內十大死因前3位的惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎，平均壽命將可分別再提高3.84歲、1.56歲及0.91歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯。





▲「110年特定死因除外簡易生命表」。（圖／內政部提供，下同，點圖放大）



內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的110年國人前十大死因死亡人數，編算我國各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較其差距，兩者間壽命差距愈大，代表因該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部指出，惡性腫瘤已連續40年居國人十大死因首位，據統計，110年因惡性腫瘤死亡人數為5萬1,656人，占全體死亡人數比率2成7以上。然而，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已由100年的4.01歲緩步降至110年的3.84歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響有所下降。

內政部說明，從性別觀察，各特定死因除外的平均壽命與一般平均壽命差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性者包括糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對男、女性平均壽命的影響程度有所不同。