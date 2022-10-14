遭網友轟亂蹭勇士隊！　蔣萬安「輕鬆聊天」：盼大家了解運動魅力

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安13日發布與網紅「彭尊」一起打球的影片，因說出「2006年到2013年剛好勇士隊起來的很厲害、最愛人氣球隊金州勇士與柯瑞（Stephen Curry）」，遭網友打臉「時間點不對不要亂蹭」，更有網友質疑，椎間盤突出怎麼還能打籃球？對此，蔣萬安14日則回應，影片主要是呈現輕鬆的氛圍，讓大家更了解籃球運動的魅力。

蔣萬安13日在影片中分享，由於2006年到2013年曾赴舊金山工作，因此支持地主隊金州勇士，「7年期間剛好勇士隊起來的時候很厲害，也有去現場看過幾場，每一次都讓我印象深刻，而且很興奮可以看到柯瑞（Stephen Curry），我是他的Big fan！（指頭號粉絲）」

然而，此話卻被臉書粉專「脫北者冰狼」打臉，稱蔣萬安口中提到的那段期間，NBA前段班應為馬刺、湖人、熱火、獨行俠與賽爾提克等隊伍，強調「金州勇士是到2015年浪花兄弟成形後，才拿到近期勇士王朝的第一個冠軍，要蹭也搞清楚時間線，暈倒。」

對此，蔣萬安14日到社子市場掃街時回應，這支影片希望能夠用各種方式推廣運動，拍攝過程他們聊天，互動非常的輕鬆，影片呈現出來也是讓人感受到，希望讓大家了解運動的魅力。

至於遭質疑椎間盤突出還能打籃球？蔣萬安表示，其實之前都有說明過，影片最主要就是跟彭尊透過鬥牛的方式讓民眾了解到，他在各項運動上鼓勵市民參與，籃球運動有它的魅力，讓大家多多的打籃球、參與各項運動。