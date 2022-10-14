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社會 社會焦點 保障人權

上廁所13分鐘「手機現金全沒了」　監視器查賊...3嫌撕破臉互推

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局博愛路派出所接獲報案，轄區內一棟大樓管理員上廁所，返回時發現現金、手機不見，警方調閱監視器，發現當時管理員上廁所13分鐘，只有上樓賣手機的3名男女經過，且還將大廳的燈關掉躲避監視器拍攝，事後通知3人到案還互相推諉卸責。

警方5月中旬接獲線報，1名55歲的曾姓女管理員，在開封街一段一處住商大樓擔任管理員，但是晚上6時許前往上廁所，回來時卻發現桌上的手提包被人翻動，價值1萬多元的手機、1700元現金全都不見了，曾姓女管理員立刻通知警方到場處理。

▲▼管理員（紅圈）前往隔壁銀行借廁所，回來卻發現現金以及手機不翼而飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲管理員（紅圈）前往隔壁銀行借廁所，回來卻發現現金以及手機不翼而飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器發現，曾女上廁所約花了13分鐘，期間只有23歲的彭姓丈夫、21歲的吳姓妻子以及2人27歲的張姓友人一起經過，且當時形跡鬼祟，不斷進進出出，曾女上完廁所回來發現大廳燈被關起來，所以警方也立刻循找3人下落。

警方發現3人並非大樓住戶，所以查訪之下發現3人是到樓上賣手機的客人，掌握身分後，警方依規定發通知書要求3人到案，3人不甘願的到案說明，但是彭、吳夫妻檔則將責任推給張姓友人，張則辯稱是夫妻檔下手，當場撕破臉。

▲▼夫妻檔以及朋友上樓賣手機，下樓卻趁機將管理員放在桌上的手機、現金拿走，事後再分頭離去。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲夫妻檔以及朋友（紅圈）賣手機，卻趁機將管理員的手機、現金拿走，事後再分頭離去。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是案發的13分鐘，僅3人進出大樓，還關掉大樓1樓的電燈，警方懷疑3人涉案程度相當高，儘管3人反目互相推諉卸責，但警方仍竊盜罪嫌將3人全部函送地檢署偵辦。

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