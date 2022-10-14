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北北基宜防大雨！桑卡颱風最快今生成　週日「致災降雨」炸2區

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲桑卡颱風最快今天生成。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北季風影響，迎風面水氣漸增，氣象局針對北北基宜發佈大雨特報。另外桑卡颱風最快今天生成，不過沒有侵台疑慮。至於在關島西方海面的熱帶擾動，預測下週日一會進入南海，跟東北季風形成共伴效應帶來至災性降雨，不可輕忽。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，今天仍為東北風的環境，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生的機率，新竹以南地區維持多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨。另外，桑卡颱風最快在今天會生成，不過對台灣沒有影響。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲北北基宜大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明(15日)熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨。下週日、一(16、17日)因「共伴效應」北部、東半部應防「致災性」的大量降雨，其他地區亦有局部雨；下週一起冷空氣南下，北台轉濕冷。

下週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫將降至16度左右。下週三、四(19、20日)天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲。下週三北台偏冷，中南部早晚冷；下週四氣溫漸升，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲最新(13日20時)歐(左圖)、美(右圖)模式系集模擬顯示，其模擬路徑大多通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。模式模擬路徑仍存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」，應密切觀察。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」在南海，往中南半島，有發展成輕颱的趨勢，無侵台疑慮。關島西方海面的熱帶擾動，仍在發展中，最新(13日20時)歐、美模式系集模擬(圖)顯示，下週日、一最靠近台灣。其模擬路徑大多通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。其與東北季風的「共伴效應」將為北部、東半部帶來「致災性」的大量降雨。模式模擬路徑仍存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」，應密切觀察。

 

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