快訊／第1張訂單市府買單！　蔣萬安拋「新創三力政策」

▲陽明交通大學經營管理所助理教授趙式隆（左）、蔣萬安、優雅客創辦人謝勝傑（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（13）日舉行「挺新創 真有力」新創政策發佈會，蔣萬安以自身經驗談起，並提出「創新三力」，分別為投資金、匯人才、促成交，期待可以讓每位懷抱創業夢想的朋友，都能在台北實現無限可能。

蔣萬安提到，自己曾是新創團隊的執業律師，了解在創業過城中的辛苦，希望未來能協助台北市中小企業成長茁壯、帶領他們邁向國際舞台，這是他的專業，也是未來擔任市長的重要責任。

▲蔣萬安「挺新創 真有力」新創政策發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安針對「投資金」他認為，應「投早期」公私協力鼓勵早期投資，與民間槓桿基金一起解決創業團隊募資不易問題，並且要「倡加速」，升級創業投資基金為投資管理能量與創業加速器，並推動現有創業基地等資源服務升級，同時也要重視創業社群的經營而非分紅，以及投資價值。

「匯人才」的部分，蔣萬安認為，應要持續推動校園創新創業相關計畫，積極媒合設立於臺北市新創企業並提供實習機會；同時也要規劃「創業家任意通護照」，國內外創業基地與共享空間隨租隨用，並且鼓勵國際企業到台北設立辦公室。確保國際人才落地宜居、隨到上工、並保障教育等相關福利。

蔣萬安提到，最後一步「促成教」對於新創團隊其實非常重要，因此鼓勵市府機關採購新創第一張訂單。盤點市府轄下資源，強化「沙盒專區」。以創新實 證特例方式，讓新創公司以市民生活環境進行體驗、原型設計及優化解決方案，讓新創公司問題都能快速解決，甚至快速驗證成新的商業模式。

蔣萬安也提出「臺北中小企業採購計畫」升級版，集結機關採購力，鼓勵中小企業開拓政府市場。透過補助，加強鼓勵個別單位設定年度新創、中小企業產品、服務採購目標。最後也加碼採購社會公益、環境永續新創團隊。未來思考 市府採購軟體標案，成為數位公共財。



