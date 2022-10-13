快訊／高雄抹屎怪客抓到了！3車慘染「巧克力色」臭爆　惡劣動機曝

▲男子發現機車握把有巧克力色的痕跡，仔細確認才發現是大便。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子12日指控，左營附近出現了「抹屎怪客」，機車握把莫名其妙出現巧克力色的痕跡，仔細確認後，才知道是大便。警方經查有2台汽車、1台機車遭抹上穢物，稍早已追查到27歲犯嫌，他自稱因為自己車有被刮到，才從家中帶出穢物隨機洩恨。

有網友在「爆料公社」指控，一名怪客出沒在左營的明德國小附近，周邊的停車場多輛車輛遭到惡意塗抹大便，氣得他決定報警處理，「希望警察有能力找到兇手，一定告到底！」

警方獲報後經查，共有2台汽車、1台機車遭不明人士在汽車門把、摩托車儀表板等處抹上穢物。該行為已觸犯社會秩序維護法第90條，「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」，可處新台幣3000元以下罰鍰或申誡。

後續警方擴大調閱監視器釐清事發經過，今晚抓到人，該名27歲楊姓男子表示，家就住在附近的楊男向警方坦承確實是自己所為，他因停車格問題還有懷疑附近有人刮花他的車，故對附近機車、汽車不滿，遂趁無人注意時，從家中帶出穢物，隨機抹在部分汽機車上。警方詢後依社會秩序維護法第90條裁處，並告誡其不應再犯。

▼除了男子以外，附近還有多部車輛遭殃，握把同樣被抹屎。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

