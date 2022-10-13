機車前置物箱有把鑰匙...他直接騎走　「移動中」被攔辯：借來的

▲竊賊順手騎走路邊機車，警方調閱監視器1小時後逮捕。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警二分局立人派出所日前中午接獲洪姓男子報案，他的6萬元機車不見了，經專案小組調閱附近監視器，1小時後發現車子還在一中商圈移動，立即派員當街攔截，朱姓犯嫌一度辯稱是向飲料店借的，最後才坦承犯行，而洪姓車主原本供稱有拔走機車鑰匙，等到朱嫌落網，交出鑰匙，洪男這才改口鑰匙是放在手把下的置物處，才讓朱嫌「有機可偷」。

立人所日前中午12點23分獲報，洪姓車主早上9點多要騎機車上班時，發現車子被偷了，洪男供稱前一晚有拔走機車鑰匙，竊賊怎麼還能騎走？

巡佐林宗仁率警員張國隆、林宗和、葉玟興、李岳鴻，開始從失竊地往外調閱路口監視器，5人分工，3人在派出所監看，2人在外面巡邏，1小時後果然發現朱嫌正騎著偷來的機車出現在一中商圈，立即當街攔查。

朱嫌一開始辯稱是向飲料店店員借的，後來見行跡敗露，坦承早上經過漢陽街時，發現機車手把的前置物箱有把鑰匙，一時起了貪念拿鑰匙試試，果然能發動就直接騎走。

警方當場逮捕朱嫌，朱嫌也乖乖交出車鑰匙，員警這時才恍然大悟，原來是車主說謊，沒有拔走鑰匙，才讓竊賊有可乘之機，全案依竊盜罪嫌送辦。