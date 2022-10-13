酒吧尾隨女兵進廁所！憲兵士官督導長「強吻摳私處」下場曝

▲台北一士官長在酒吧尾隨女兵進廁所，把她壓在牆上性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一林姓憲兵士官督導長到酒吧消費，竟尾隨第一次見面的女兵進廁所，將她壓在牆上強吻，還把手伸進她長裙內隔著內褲摳下體。此案經台北地院審理，審酌林男已和女兵達成和解，依犯強制性交罪，處2年徒刑，緩刑4年，全案還可上訴

判決書指出，這名林姓士官長到中山區酒吧消費時，巧遇也在軍中服役的女兵小琦(化名)，遂和小琦一起坐在沙發區聊天，見小琦去上廁所，竟也起身尾隨進入，並將廁所門鎖上，將小琦壓在牆上摸胸、強吻，還把她長裙掀到膝蓋處，將手伸進去隔著內褲強摳下體，小琦驚恐萬分，大叫「不要碰我！你在做什麼！請你出去！」至少3次以上，林男才停手離開廁所，小琦馬上和同行的友人離開酒吧，並於隔日報警。

全案審理時，林男辯稱他只有強吻、摸胸、摸下體的猥褻行為，並沒有鎖門、指侵等強制性交舉動。

小琦表示，那天營內弟兄要歡送她，共4名男女友人一同到酒吧玩，這名不認識的士官長突然出現一起加入，聊天過程中就摸她大腿，讓她很不舒服，她因不想把場面弄僵，藉故說要上廁所離開，想不到正要轉身關廁門，就發現林男也一起擠進廁間，強壓她侵犯。

法官審理後，認為小琦前後證詞一致，若非親身經歷，不會陳述這類不利己身的情節內容，判定林男案發時確有意用指尖伸觸被害人的陰道部位，考量他犯罪手段尚非殘暴，雖只承認猥褻部分，也表達悔悟並和被害人和解，依犯強制性交罪，處2年徒刑，緩刑4年，全案還可上訴。