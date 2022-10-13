爆料「靠假照片拿到登頂證明」　登山正妹曝漏洞：不方便說是誰了

▲三條魚5月時，也以無氧攀登世界第7高峰道拉吉里峰。（圖／翻攝詹喬愉-三條魚Tri Fish）

網搜小組／劉維榛報導

「登山女神」曾格爾日前以無氧速攀的方式，花了13小時攻頂世界第八高峰「Manaslu馬納斯魯峰」，一舉打破世界紀錄。不過有登山界好手質疑真假性，對此，也曾以無氧登征服世界第七高峰「道拉吉里峰」的「三條魚」爆料，曾看過國外登山好手拿假照片，竟順利拿到登頂證明 。

美女登山家「三條魚」詹喬愉在臉書說起「關於登山的官方認證」的火熱話題，她直言，登山並非競賽運動，紀錄本身多少以「現場人員」、「說了算」，很難有什麼實質的正面，一直以來都很容易受到爭議，「至於官方認證能代表甚麼，在這風口浪尖上，我說了不算，也不敢說。」

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對此，三條魚借用台灣極限登山家呂忠翰（綽號：阿果／果果）的真實狀況來分享「登山漏洞」，相較能比較公平，也比較可以說服大家。曾有人指控呂忠翰沒有登頂干城章嘉峰，只距離山頂約20公尺就斷線，「是他的雪巴拿GPS去山頂的。」

三條魚說，儘管呂忠翰有親出親自登山的證明，「不過這句話也說明，GPS不一定要本人攜帶。登頂照無法證明時間，不過剛好阿果沒有宣稱時間，所以時間這部分他也不需證明，相對簡單」、「時間比路線、比登頂與否還難證明阿！尤其當所有證人，即使官方證人都只看得見出發時間的時候。」

關於無氧攀登的狀況，三條魚也曾聽聞，「大陸的許多號稱無氧的女性攀登者，都是在帳篷吸氧，只要在別人看到的時候不吸，就算無氧攀登。」至於登頂照部分，三條魚則爆料，曾經看過有人假照片也拿到登頂證明，「但就不方便說是誰了，只能說不是我們國家的。」

三條魚認為，「無論要證明真是自己所為，或是要證明作假，都太困難。所以其實登山就是件面對自己的運動。」最後，三條魚點名3位戰將，「以前台灣選手如周青、陳彥博、阿果他們對我來說都是跟神一般的存在。但可能台灣選手的傳統都是太刻苦，拉低了我的眼界。真正的天才是隨便屌打這些『曾經我以為』的神阿，這種強大已經不是又跪又漏可以體現自己的崇拜，請台灣人好好珍惜。」