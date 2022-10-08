登山女神13小時攻頂第8高峰！紀錄被質疑造假　他拿數據一比驚了

▲台灣知名登山家曾格爾被質疑登山紀錄有問題。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

多次創下台灣登山史紀錄，擁有「登山女神」稱號的29歲曾格爾近期才捲入緋聞風波，不料其創下的登山紀錄也被人質疑。我國登山好手張元植6日在臉書表示，其他登山家完成攻頂時，幾乎都是在天氣、雪況都最好的時候，但曾格爾卻是在天候不佳的情況下逆勢登頂，甚至還創下新紀錄，懷疑當中的真實性。

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▲同樣是登山好手的張元植在臉書發文，貼出曾格爾與國外許多登山家的攀登資訊進行比較。（圖／翻攝自臉書）

我國登山好手張元植6日在臉書表示，曾格爾13小時無氧攀登馬納斯盧峰，許多人應該都沒意識到，這件事情的具體意涵是什麼，接著他寫下各國登山高手數據，像是波蘭好手Andrzej Bargiel在2014年攻頂馬納斯盧峰時，所花費的時間是14小時5分。

他解釋，Andrzej Bargiel是世界頂級的滑雪登山運動員，這項運動是平均最大攝氧量（VO2Max）最高的運動。他指出，若單看運動員對比沒感覺，可以在計算曾格爾13小時攻頂的平均速度，「馬納斯盧峰基地營4800公尺，山頂8163公尺，中間高差3363公尺，13小時登頂，等於平均1小時上升258公尺」。

平均1小時上升258公尺速度，看起來似乎不算快，但對比越野跑者與滑雪登山雙棲Kilian Jornet在2017年攻頂聖母峰紀錄，平均1小時每小時只上升144公尺，又或是厄瓜多知名運動員Karl Egloff今年從5700公尺營地出發，花費17小時18分登頂8486公尺馬卡魯峰，平均每小時上升速度是163公尺。

張元植認為，上述提到的那些紀錄，一定都是在雪況及天氣最好的時候、路都被其他登山者踩出來的情況下達成的，而曾格爾卻是在雪季甚至雪崩頻傳的狀況下登山，逆勢登頂。他還說「不要跟我說有雪巴（登山嚮導）在前頭開路，雪巴的部分就當作抵銷雪況的不利因素吧」。

張元植最後說「所以，結論，這裡頭的意涵就是，台灣終於有登山者，能夠躋身世界上「最最最最」頂級的菁英高海拔速度登山運動員之列，這是歷史」，疑似在暗指曾格爾的登山紀錄有疑慮。

▲網友回應。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「不可思議的速攀能力」、「這上升速度我在郊山都辦不到」、「數據分析，讚讚」、「支持元植大大用數據說話」。藝人賈永婕也加入討論，「這一切真的只能自由心證嗎，沒有任何方式可以得到事實嗎，畢竟誠實是運動員最基本的價值，品德操守亦是」。

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