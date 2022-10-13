【廣編】韋禮安演藝高峰的金三角秘訣　代言桂格5X人蔘放膽翻轉世界

▲韋禮安成為桂格5X人蔘系列全新代言人，婚後持續依循自我節奏，放膽翻轉世界。



圖、文／桂格提供

金曲創作才子韋禮安演唱會才剛圓滿落幕和發行全新專輯，近日接連又宣布結婚喜訊，更成為桂格5X人蔘系列全新代言人，人生成就一次解鎖。分享自己近期在忙碌之餘，隨時都會飲用桂格5X B群人蔘濃縮飲，讓他能即時充電好精神、提高創作專注力。

韋禮安在這次桂格全新電視廣告「放膽翻轉世界 節奏由我」中，詮釋出年輕人放膽追逐理想的堅持和衝勁。韋禮安鼓勵年輕人在追逐目標的過程中，也必須有著好精神和專注力，才能持續前進。

韋禮安今年再次創造演藝事業高峰，上月睽違七年重回的小巨蛋演唱會，於同月發行睽違二年的全新華語創作專輯《明天再見》，韋禮安坦言同時籌備攻蛋演唱會和全新專輯絕對是一大挑戰。

韋禮安更透漏，近期受邀成為桂格5X人蔘系列代言人，讓他能在這段忙碌的籌備期，可以隨身輕巧攜帶著「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」，表演和創作時都能隨時方便補給，讓他在創作中活化專注力，展現絕佳狀態。

根據百位消費者試用調查，飲用「桂格5X B群人蔘濃縮精華飲」15ml就能在30分鐘內快速補充能量，並且長達6小時維持好精神*，雙重補給快速驅動精氣神。

「放膽翻轉世界 節奏由我」：https://www.youtube.com/watch?v=3AmKMUFmtBE



*2022年1月，桂格委託市調公司執行消費者留置研究調查，結果顯示51%認為30分鐘補充能量有感，71%認為4～6小時以上維持好精神、34%認為6小時以上維持好精神。