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台灣經濟超越日韓！人均GDP「稱霸東亞」　韓媒讚嘆：根本是用飛的

▲▼總統蔡英文今年國慶演說屢次提及半導體產業，今年5月更稱台灣人均GDP將超越韓國。（圖／路透）

▲總統蔡英文今年國慶演說屢次提及半導體產業，今年5月更稱台灣人均GDP將超越韓國。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

台灣在經歷世界新冠疫情期間，加強扶植半導體產業的經濟成果終於獲得外界認可！國際貨幣基金組織（IMF）估計，今年台灣的人均GDP將躍升至3萬5000美元以上，不僅在成績上超車日本、南韓，更是「稱霸東亞」。就連韓媒都稱讚，「如果說韓國經濟成長是用跑的，那麼台灣就是用飛的」。

根據韓媒《中央日報》，IMF於當地時間11日發佈各國今年人均GDP預估，其中南韓今年的人均GDP可望達到3萬3590美元、日本人均GDP則為3萬4360美元，日韓兩國之間僅相差770美元，創下自從開始統計以來日韓兩國人均GDP最小的差距。

受到韓元走向弱勢的影響，南韓今年人均GDP預估值比起去年的3萬5000美元減少4%；不過日圓跌幅更勝韓元，導致日本人均GDP從去年的3萬9300美元降到今年的3萬4360美元，其跌幅相差12.6%，比起南韓還要高出3倍。

▲▼日本經濟成長始終陷入停頓狀態，未來人均GDP很可能慘遭南韓逆轉超車。（圖／路透）

▲日本經濟成長始終陷入停頓狀態，未來人均GDP很可能慘遭南韓逆轉超車。（圖／路透）

日本經濟泡沫化後迎向「失落的20年」。原本日本1995年時還能以4萬4210美元的人均GDP擊敗南韓的1萬2570美元，日韓兩國相差3萬1640美元，創下最大差距，當時南韓的人均國民所得還不到日本的3分之1；不過1990年代以後南韓經濟持續穩定成長，而日本迎向失落的20年，加上日圓貶值，經濟成長陷入停滯狀態，如今人均GDP恐怕還將會被南韓逆轉。

日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄就曾於今年7月在專欄發文表示，日本企業正逐漸衰退，因為依靠低利率的殭屍企業增多，導致經濟上的新陳代謝遭到阻斷，在換算匯率後就可以發現日本的人均GDP比南韓還要更低，未來恐怕會變得比南韓還貧窮，甚至在購買力平價（PPP）上不僅慘跌出七大工業國（G7）水準之外，還會落後給南韓。

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣半導體產業巨擘台積電今年第3季財報首度贏過三星電子。（圖／達志影像／美聯社）

至於台灣今年的人均GDP預估將達到3萬5510美元，因為政府在經歷全球新冠疫情以後便積極強化扶植半導體產業，使得經濟成長的幅度更加明顯。其中，台積電（TSMC）今年第3季在半導體銷售上更被預估將首度超越南韓的三星電子，總統蔡英文今年5月就表示，「台灣今年的人均GDP將會是睽違19年首度超越南韓。」

對此，韓媒《中央日報》便在內文形容台、日、韓3國的經濟成長趨勢，「如果說日本是用走的，那麼韓國就是用跑的，而台灣則是用飛的。」

►日本變得比韓國更加貧窮！　專家點出「關鍵原因」：日企正在衰退

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日韓要聞台灣南韓日本人均GDP台積電TSMC

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