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「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

▲牙助,牙科（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲牙醫助理很多都是女性。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這算性別歧視嗎？」一位護理科男學生想應徵牙醫診所工讀生，沒想到卻被婉拒「很抱歉，我們應徵女生喔！」讓他直呼難過。就有人質疑「這應該違反性別平等法吧？」也有男網友表示，比較想去有女牙助的牙醫看診；還有牙助現身「有問過醫生這個問題」，分享牙醫師說法，貼文引發一陣熱論。

該位護理科男學生在Dcard發文，「為什麼牙助都是女生？」說他在臉書社團看到有牙醫診所要徵工讀生，工作內容是跟診、櫃台接洽、器械消毒、環境整理，感覺就是牙醫助理。原PO就丟出私訊，結果對方得知她是男生後，就直接拒絕，「那很抱歉，我們應徵女生喔！」

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雖然原PO當下回覆，「沒關係，謝謝！」但因為應徵文並沒有註明一定要女生，讓他不禁質疑，「重點是，一開始也不講清楚，太難過了，這算性別歧視嗎？」貼文一出，就有人建議檢舉，「法律規定不能直接在徵才資訊上指定性別，結果很多公司都暗的來」、「就算去檢舉，改成男女皆可，等你來面試的時候，再找個理由把你刷掉。」

▲牙醫,看牙醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有牙助分享牙醫師解釋為何都請女生。（示意圖／Pixabay）

有趣的是，除了男網友，其實不少女網友也支持牙助聘請女性，「牙助是女生我會進去看餒，如果是男生……這間牙醫我拒往了」、「醫生跟助理都是香香妹子，我會回診」、「我也想要香香的牙助，讓看診不會那麼緊張害怕。」另外，也有人表示，「還是有看過男牙助，只是真的很少見，我之前待過的診所都有應徵男生進來。」

話題則釣出牙助現身，「我是牙助，之前也有問過醫生這個問題，醫生表示因為看診時，需要放布巾在患者胸口，或是幫患者穿鉛衣，看診時有時候水也會濺出來，要幫患者擦拭，怕會不小心碰觸到患者胸部，所以助理是女生比較不會因為碰觸有爭議」、「還有，大部分的醫生有習慣放一些器械在病患胸口，我們有需要從胸口拿取器械。」

就有牙助也認同道，「我也是牙助，每次不小心碰到比較雄偉的女病人的時候，都會覺得還好我是女生」、「從女生身上在拿布巾或紙圍巾要往上擦拭時，手確實會碰到胸部。9年牙助路過」、「擔任過牙助在此，而且我是另外會跟小刀的那種牙助，其實說真的，有時候拿著器械ㄍㄧㄥ在那邊很累，醫師會跟我們說輕輕靠在患者身上會比較輕鬆，如果是男牙助，很容易造成爭議吧？」

也有人猜測，「說不定醫師是女的，覺得跟女牙助工作比較輕鬆之類的」、「撇除性別歧視這塊，我覺得有一個原因就是身高問題，有的牙助需要站著工作，男生大部分都比較高，所以站久會腰痠背痛（我160就會痠痛了）。還有可能常常被照燈打到，因此有些診所或醫院比較少選男生？女生大部分個頭比較矮小，會方便一點？」

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