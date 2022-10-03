快訊／基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」

▲台北地檢署指揮調查局兵分19路搜索約談基泰建設董座陳世銘等人。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上市公司基泰建設(2538)公司董事長陳世銘等人，涉嫌利用投資境外不動產為號召，並保證可回本獲利，從2011年到2014年間，有10名投資人因此掏錢加入投資，估計吸金約上億元，由於這是違反《銀行法》未經主管機關核准的金融業務，台北地檢署3日指揮調查局北機站，兵分19路搜索並約談陳世銘、基泰總經理馮先勉等13名涉案嫌疑人釐清案情，據了解，搜索行動目前仍在進行中。