　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情沒完！譚德塞警告：長新冠是破壞性「嚴重危機」　應立即行動

▲▼世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

▲世衛組織秘書長譚德塞呼籲各國應立即著手制定「長新冠」的因應計畫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞投書英國《衛報》，警告全球各國應該立即採取行動應對「具破壞性」的長新冠（long Covid，又稱新冠後遺症）的嚴重危機。他表示，全球有超過6億人染疫，其中10%到20%的人仍有疲勞、呼吸困難、認知障礙等長期症狀。

根據《衛報》報導，譚德塞表示，如今全球在終結新冠疫情大流行方面處於空前的有利情況，但同時「非常明顯」地，有大量感染者仍在經歷漫長且令人沮喪的殘酷影響，由於缺乏最佳治療方法的科學證據，「長新冠」正在顛覆人們的生活，對所有國家的影響都非常嚴重，需要各國「立即」採取與受影響同等規模的持續行動。

譚德塞指出，新冠肺炎已導致近650萬人病歿，超過6億人感染。據WHO估計，有10%到20%的倖存者出現疲勞、呼吸困難與認知功能障礙等中長期症狀，其中又以女性機率更高。有研究指出，僅在歐洲就有多達1700萬人經歷長新冠。譚德塞認為，這將對醫療工作者和整體公衛系統增加重大負擔，何況世界已經因疾病、染疫死亡或疲勞而損失了大量勞動力，並對全球經濟造成衝擊。

倫敦帝國理工學院實驗醫學教授、英國政府新興呼吸道病毒威脅諮詢小組（Nervtag）副主席奧彭肖（Peter Openshaw）也接受了《衛報》採訪。他對長新冠問題感到非常擔憂，呼籲採取更具統整性的方法進行研究。他認為部分患者有可能終身受長新冠所苦，也有人的生活因此受到嚴重破壞，但目前很難確知後遺症普及程度，現在下結論仍言之過早。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
渣男逼死具荷拉！法官判決出爐　歌迷淚：換不回她
情侶年薪450萬！買完房「變月光族」　網見總價驚了
還有100點下跌空間！　王牌操盤手曝台積電「最壞狀況」
獨／夫妻抱嬰求問「放進去一下下就好」　醫傻眼：小孩怎麼生的
楊冪前夫被目擊「牽手已婚女星」！她火速發自拍
廖老大飲料妹「下身邪惡曲線」羞見客　千人炸樓：買爆她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯逮捕「克里米亞大橋爆炸案」涉案8人　5人是俄羅斯公民

1920公尺高空跳下「狠撞岩石」！　他玩滑翔傘恐怖墜地慘死

疫情沒完！譚德塞警告：長新冠是破壞性「嚴重危機」　應立即行動

不想被送烏克蘭當砲灰！北韓男兒嚇到「脫北」　曝一個月賺不到千元

俄羅斯輸油管又洩漏！波蘭境內管線發現漏油點　官員：非蓄意破壞

大阪環球影城樹叢「驚見人骨」！上顎連牙齒　職員嚇瘋忙報警

普丁徵兵30萬！年輕俄男搭遊艇「一路逃到南韓」　慘被拒絕入境

97歲馬哈迪宣布再次參選！　未鬆口是否「第三度」出任首相

相信吃人肉會變年輕！　變態夫妻誘騙2女「活人獻祭」斬首分屍

泰托兒所「3hrs殺戮」槍手喊：我來殺你的！　她摀住孩子嘴巴逃死

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

俄羅斯逮捕「克里米亞大橋爆炸案」涉案8人　5人是俄羅斯公民

1920公尺高空跳下「狠撞岩石」！　他玩滑翔傘恐怖墜地慘死

疫情沒完！譚德塞警告：長新冠是破壞性「嚴重危機」　應立即行動

不想被送烏克蘭當砲灰！北韓男兒嚇到「脫北」　曝一個月賺不到千元

俄羅斯輸油管又洩漏！波蘭境內管線發現漏油點　官員：非蓄意破壞

大阪環球影城樹叢「驚見人骨」！上顎連牙齒　職員嚇瘋忙報警

普丁徵兵30萬！年輕俄男搭遊艇「一路逃到南韓」　慘被拒絕入境

97歲馬哈迪宣布再次參選！　未鬆口是否「第三度」出任首相

相信吃人肉會變年輕！　變態夫妻誘騙2女「活人獻祭」斬首分屍

泰托兒所「3hrs殺戮」槍手喊：我來殺你的！　她摀住孩子嘴巴逃死

高雄抹屎怪客出沒！他見機車握把一片「巧克力色」…仔細檢查氣炸

YTR確診「自主管理疑沒戴罩」！　網私訊：不回就檢舉…無奈發聲

比牛奶高20倍！醫大推「1補鈣神物」：一點點就滿滿鈣

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

宛宛兒瘦到「8年來體重新低」！　3個月消風10公斤：還想再瘦

住處一樓開什麼最讓人反感？網友一面倒點名：這種店超母湯

家家確診反覆發燒取消4活動　持修也中鏢哀喊：噴汁！

中菲行董座認為股價太低決定買回3千張庫藏股　台驊董座:目前沒有買回計畫

BLACKPINK Jennie親自設計！這輛保時捷訂製Taycan電動跑車超香

蛋白區有房！30歲哥身家6000萬「該辭職躺平？」　答案一面倒

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

兩岸若統一　外媒：習近平想在台北辦遊行

女網紅練深蹲下半身全露出！真相曝光網傻眼

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

2寶爸當街遭爆頭亡影片曝！　2幼女近距離目擊

北韓150架戰機軍演是「灌水」！升空就墜毀

海盜船斷2半「90度插地」　驚悚畫面曝

影片曝！俄狂轟基輔發電廠「炸出蕈狀雲」

女被3男拖到公園性侵　放火燒死

即／俄羅斯宣布：臉書母公司Meta是「恐怖份子」

全球都要台晶片　荷媒：張忠謀是民族英雄

一文看懂俄軍為何「2天狂轟」烏克蘭

巨乳實況主興奮跳一下　竟摔斷背部影片曝

更多熱門

相關新聞

馮世寬確診！症狀輕微在家休養

馮世寬確診！症狀輕微在家休養

立法院外交國防部委員會明邀退輔會主委馮世寬進行業務報告並備質詢，不過該委員會召委馬文君辦公室證實馮世寬確診新冠肺炎，已先行告假。其實，馮世寬昨已因病告假行政院長蘇貞昌的施政總質詢，改由副主委姜振中上陣。據了解馮世寬症狀輕微，在家休養中。

禁團令明解除！2首發團飛曼谷、檳城

禁團令明解除！2首發團飛曼谷、檳城

越南女網售快篩被抓！雇主傻眼：家變西藥房

越南女網售快篩被抓！雇主傻眼：家變西藥房

國門明開放！醫質疑「2防疫規範」還在堅持：都在浪費電池吧？

國門明開放！醫質疑「2防疫規範」還在堅持：都在浪費電池吧？

陸官媒連三日談動態清零 學者點出三關鍵「躺平不可取」

陸官媒連三日談動態清零 學者點出三關鍵「躺平不可取」

關鍵字：

世衛組織WHO譚德塞長新冠long Covid世界疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面