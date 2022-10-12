79歲阿公路邊賣50元「無碼A片」秒遭逮！　290片全被沒收

▲日本大阪愛鄰地區治安混亂，經常發生社會案件。（圖／翻攝自pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市「愛鄰地區」因長年治安不佳被稱為最危險的貧民窟，一名79歲的無業男子12日上午6時45分左右，因為在該地區的路邊擺地攤買起了無碼A片，遭警方依散播猥褻影片等嫌疑逮捕。而男子被逮後則坦言，早就知道這是犯法行為。而老翁手上的290片無碼不雅片則全遭警方沒收。

根據《產經新聞》報導，大阪西成「愛鄰地區」（あいりん地区）是日本的三大貧民窟之一，當地龍蛇雜處，聚集了大量依靠臨時工職缺維生的低收入戶與流浪漢，而因為治安低落，經常發生賭博、酗酒、吸毒或者暴動，因此經常有全副武裝的警察在當地巡邏。

無業79歲的嫌犯池山方12日上午在愛鄰地區萩之茶屋的路邊擺攤，並以單片200日幣（約新台幣43元）的超低價格，賣起了無碼色情影片，不過當場遭到警方依現行犯逮捕。而他手上的290片無碼DVD也直接被警方沒收。

警方表示，8月31日就曾經發現嫌犯在當地違法販售無碼A片，當時曾進行勸導，但是12日又再度被犯案。警方接下來將會持續調查男子DVD的入手來源。

另一方面，警方7月也曾經在同一地區逮捕一名63歲男子，該名男子也是因擺攤販販賣無碼A片而被逮。當天除了不雅影片外，警方共出動了50名人力，前往當地掃蕩違法擺攤的所有攤販。

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