慘遭中國侵門踏戶！航母遼寧號距南韓領海僅70海里　每年入侵200次

▲補給中的遼寧號航空母艦與南昌號驅逐艦。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓官方的統計數據指出，平均每年會有超過200艘以上的中國軍艦駛入南韓的管轄海域，其中還包括航空母艦遼寧號。其中，今年3月時，中國的軍艦甚至「軟土深掘」，航行至接近距離南韓領海70海里（約130公里處）。外界認為，南韓軍方應該積極應對中國船艦侵門踏戶的問題。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓國會隸屬國防委員會的國會議員申源湜（신원식，國民力量）今（12）日從南韓聯合參謀本部獲取資料，內容顯示2018年以後每年進入南韓海軍管轄海域的中國海軍軍艦超過200艘。

2018年有230艘中國海軍軍艦進入南韓海軍管轄海域；2019年則有290多艘；2020年則有220多艘；2021年則有260多艘；今年上半年（1至6月）則是有110多艘。

中國的航空母艦，雖然2018至2019年曾平均進入南韓管轄海域各1次，2020年便增長至2次；而去年雖然只有1次，但中國的航母已經進入到距離南韓領海線100海里（約185公里）處。至於今年，光是南韓所辨認出來的次數，中國航母進入南韓管轄海域的次數便已高達3次，甚至距離南韓領海線僅70海里（近130公里）。

至於在空域的部份，中國空軍軍機無端進入南韓防空識別區（KADIZ）的次數，2019年為50多次、2020年則為70多次、2021年也高達70多次，至於今年上半年則達40多次。

防空識別區雖然不能算是領空，但外國軍機在進入前，依照慣例得先向南韓通報。

申源湜對此表示，「中國海空軍進到我們（南韓）的空域、海域就像是走自家廚房一樣。一旦把我們的管轄海域和防空識別區讓給中國，事實上就等於被奪去西海（黃海）。我呼籲軍方不能消極以對，而是應該明確向中國當局告知，或是考慮讓我方軍機至中國防空識別區（CADIZ）飛行。」