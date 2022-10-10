國慶後發錢囉！2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

▲頭城鎮民每人2000元振興經濟消費津貼將於10月17日發放。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

小確幸來了！宜蘭縣頭城鎮因應疫情振興消費，宣布10月17日發放2000元振興消費津貼，預計2萬8000多民鎮民受惠。公所表示，親自領取者應攜帶國民身分證、印章至發放地點領取；委託家屬或他人領取時，應檢附委託書與委託人戶口名簿(戶籍謄本)及受託人之國民身分證(所有證明文件皆須正本)；未成年由法定代理人領取時，代理人應檢附其國民身分證及未成年之國民身分證或戶口名簿(戶籍謄本)。

頭城鎮公所社會課表示，振興經濟消費津貼領取的對象，依照自治條例第6條規定，只要是在今年9月12日(含當日)前出生，辦妥出生登記並設籍本鎮或初設戶籍登記於本鎮之新生兒，均可以領取。而如果在公告發放日後死亡（含當日）者，得由繼承人指派一人代表領取。另，符合領取資格者於公告發放日前死亡(不含當日)則不予發放。

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頭城鎮長蔡文益表示，公所提出振興經濟消費津貼，主要希望提供頭城鎮基層民眾生活消費、照顧鎮民生活所需，一方面刺激民間消費，振興經濟，同時苦民所苦、協助改善家庭失活。而他也感謝代表會楊碧村主席、林連生副主席及所有代表們的支持，大家一起為頭城鎮民的生活及生計而努力。