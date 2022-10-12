必勝客全球首家「HOT燒站」5分鐘外帶！獨家開賣冰火菠蘿限時優惠

▲必勝客打造全球首家「HOT燒站」新店型，專攻上班族、學生族，5分鐘外帶。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

必勝客打造全球首家「HOT燒站」，第一間門市在台北車站補習街商圈開幕！專滿足上班族、學生族外食需求，主打現點現烤5分鐘就能帶走，還能從透明廚房看見手工比薩的烘烤過程，更獨家開賣「冰火菠蘿」，開幕期間還有比薩50元、冰火菠蘿39元嚐鮮優惠！

▲有消費者反映，有時候只有一、兩個人，也很想吃比薩。（圖／記者林育綾攝）

台灣必勝客總經理梁家俊表示，必勝客在台灣成立36年來，聚會、派對餐點市場已經佔有領導地位，不過也有很多消費者反映，有時候只有一、兩個人，也很想吃必勝客，除了積極開發個人獨享餐點，也發展全新店型，經調查發現外食族最重視「熱騰騰餐點」及「快速取餐」，因此推出獨步全球的「HOT燒站」新店型，選在北車南陽街黃金商圈開設首家門市。

▲▼必勝客打造全球首家「HOT燒站」新店型，專攻上班族、學生族，5分鐘就能外帶美食。（圖／記者林育綾攝）

「HOT燒站」集結義式、美式、港式美味，主打獨賣「手工餅皮個人披薩」，以美國舊金山Sourdough麵包作為研發靈感，每天新鮮現做，選用高級進口酵母菌，經長時間低溫發酵，再以手工精心揉製，製作出清爽不油膩、外層香脆、內層蓬鬆柔軟的餅皮，結合新鮮食材與莫札瑞拉起司，熱烤出爐香氣逼人，在新店型獨家銷售。

此外菜單裡也有道地的義大利麵、飯，更獨步速食業開賣「冰火菠蘿」，還能配上一杯港式經典的「鹽味檸檬七喜」，品嚐正宗港味。另外門市打造全台第一家透明廚房，堪稱速食業創舉，讓消費者能看見比薩製作過程，更率先引進數位化快速點餐，掃描QR CODE即可快速瀏覽菜單，立即下單和付款，免大排長龍。

▲▼全新店型「HOT燒站」也有多種獨家菜單，更獨步速食業開賣「冰火菠蘿」。（圖／記者林育綾攝）



「HOT燒站」首間門市選在一集餐飲戰區的台北車站南陽街商圈，鎖定周邊學生、上班族，也推出限時嚐鮮價，即日起至10/17祭出「夏威夷手工比薩」50元（原價99元），每日限量50份；10/18-10/31則推出「冰火菠蘿」嚐鮮價39元（原價59元），每日限量50份。

▲消費者能從透明廚房看見比薩製作過程。（圖／記者林育綾攝）



另外，人氣速食達美樂全台門市也持續推出「外帶披薩半價」，無論是小披薩或大披薩、買1個或很多個「通通半價」，讓消費者不再困擾買1送1的份量及優惠感，可依照自己的需求輕鬆購買。此外還有「外送費0元」優惠，更串聯全台450個景點，同樣祭出免外送費。

▲達美樂推出外帶披薩通通半價，不限1個、多個購買數量。（圖／業者提供）