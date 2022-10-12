　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

▲劉爸爸白髮人送黑髮人。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

記者朱祖儀／綜合報導

白髮人送黑髮人讓人鼻酸！新竹尖石鄉一名21歲劉姓女大生日前在學校圖書館昏倒，可惜經搶救仍宣告不治。平時靠打零工維生的爸爸突然面臨噩耗，根本拿不出這麼多錢來辦女兒的後事，只好透過網路的力量，希望能夠募得善款，讓女兒入土為安。所幸最後靠著善心人士的力量，終於順利將女兒下葬

台灣急難救護協會理事長陳在斌在臉書表示，劉女父親平時在山區靠打零工維持家計，幾年前太太因為心因性休克離世，他獨自照顧女兒，即使生活不順遂，還曾有過小中風，但仍扛起照顧家庭的責任。他先前也向尖石鄉公所申請修繕房子的補助，但11萬元根本無法負擔房子的費用，只好向廠商要求分期付款，且因為山區長期下雨，目前連大門和窗戶都沒有完工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

▲劉女最後不治身亡。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

未料，房子的事情還沒解決好，女兒日前又在學校圖書館突然昏倒，事發當下雖然立刻被送到醫院急救，但心跳沒有恢復，後續又做了葉克膜手術、心導管手術、施打強心針等，可惜仍無法救回這條年輕生命，劉女最終和媽媽一樣因心因性休克離世。

陳在斌透露，劉女父親突然面對女兒過世的噩耗相當崩潰，且醫療急救自費的醫藥費，及後續喪葬費用，低收入戶家庭根本無法負擔，「父親在靈堂前日夜陪著、看著女兒冰冷的遺體萬般不捨，情緒非常低落難過，魂不守舍」，根本無法好好處理女兒的後事。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

▲劉爸爸無法負擔女兒的後事費用。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

為了改善劉家的狀況，陳在斌發文號召募款，希望網友可以協助捐款，支付劉女的喪葬費、醫藥費，及協助他們家蓋房子的費用。所幸文章一出隨即吸引一眾網友募款，表示「微薄之力，節哀」、「已捐款，辛苦了，加油」、「已轉帳，希望能幫助他們」。

經過網友的熱烈幫忙，陳在斌透露，在12日中午12點35分已經圓滿結案，家屬已經收到善款，可以支付這些龐大的支出，劉女也已入土為安，「爸爸真的很感謝大家的愛心幫忙，感恩再感恩，所有全部順利圓滿，施比受更有福」。

▼家屬已拿到善款。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
李燕突拋震撼彈「不會回去拍戲」　直播吐真心話
21歲女大生學校暈倒猝死！　單親爸趴冰櫃崩潰
快訊／0+7明上路！　自主防疫期間「探病4例外」一次看
快訊／「韓流」到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快20日同台
快訊／三級警告持續936天　旅遊建議明起調降至「二級」
快訊／1歲男童家中死亡！　前一天因感冒就醫
快訊／今+52338本土！創這波疫情次高　增37死
海盜船斷2半「90度垂直插地」！　金屬片重砸遊客頭
66歲阿北「4天沒出門」！　房東看監視器心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

次世代疫苗昨有6.8萬人搶打！放寬18歲以上施打首日「接種創新高」

21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

快訊／入境0+7明上路！自主防疫期間「探病4例外」一次看

「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

快訊／本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

次世代疫苗昨有6.8萬人搶打！放寬18歲以上施打首日「接種創新高」

21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

快訊／入境0+7明上路！自主防疫期間「探病4例外」一次看

「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

快訊／本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外

韓國瑜復出「先去保險的地方」　沈富雄曝他魅力：不能夠小看

經長王美花應邀美智庫演講　半導體三大產業籌組台美夢幻隊

連千毅二審判7年高調喊捐500萬　出庭曾哭窮「月入5萬」

台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

林韋君穿比基尼做高階瑜珈！「師級練法」網看傻：肋骨被撐開長這樣

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

新北女橫越馬路　水泥車綠燈起步當場輾過！她慘死血泊畫面曝

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

阿伯酸曉明比不上橘色惡魔！女學生落淚

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女

星宇航空日本線下殺1萬↓　長榮被激降價5K

更多熱門

相關新聞

中途貓垂眼貼肩　撥腿討抱萌暈網

中途貓垂眼貼肩　撥腿討抱萌暈網

人家是媽媽的小寶貝！本身有參與中途貓咪的竹北市網友黃愛玲，自己也領養了隻被中途救援的貓咪「豆漿」，愛用肢體語言表達需求的牠，很喜歡黏在媽媽身邊，這天媽媽如往常坐在桌子旁邊，豆漿馬上就跑到媽媽腿上，ㄧ直撥媽媽的大腿求抱抱，飼主也拿出手機記錄下這溫馨一幕，融化許多網友。

KID火鍋店「退回試營運」　網：出錯正常？

KID火鍋店「退回試營運」　網：出錯正常？

KID火鍋店出面道歉！吐「試營運」差異

KID火鍋店出面道歉！吐「試營運」差異

水岸心生活打造宜居心步調享從容

水岸心生活打造宜居心步調享從容

人妻拍海量鹹濕照！工程師夫見「手機定位在摩鐵」綠炸

人妻拍海量鹹濕照！工程師夫見「手機定位在摩鐵」綠炸

關鍵字：

新竹募款尖石醫藥費喪葬費

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面