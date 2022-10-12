21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

▲劉爸爸白髮人送黑髮人。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

記者朱祖儀／綜合報導

白髮人送黑髮人讓人鼻酸！新竹尖石鄉一名21歲劉姓女大生日前在學校圖書館昏倒，可惜經搶救仍宣告不治。平時靠打零工維生的爸爸突然面臨噩耗，根本拿不出這麼多錢來辦女兒的後事，只好透過網路的力量，希望能夠募得善款，讓女兒入土為安。所幸最後靠著善心人士的力量，終於順利將女兒下葬

台灣急難救護協會理事長陳在斌在臉書表示，劉女父親平時在山區靠打零工維持家計，幾年前太太因為心因性休克離世，他獨自照顧女兒，即使生活不順遂，還曾有過小中風，但仍扛起照顧家庭的責任。他先前也向尖石鄉公所申請修繕房子的補助，但11萬元根本無法負擔房子的費用，只好向廠商要求分期付款，且因為山區長期下雨，目前連大門和窗戶都沒有完工。

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▲劉女最後不治身亡。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

未料，房子的事情還沒解決好，女兒日前又在學校圖書館突然昏倒，事發當下雖然立刻被送到醫院急救，但心跳沒有恢復，後續又做了葉克膜手術、心導管手術、施打強心針等，可惜仍無法救回這條年輕生命，劉女最終和媽媽一樣因心因性休克離世。

陳在斌透露，劉女父親突然面對女兒過世的噩耗相當崩潰，且醫療急救自費的醫藥費，及後續喪葬費用，低收入戶家庭根本無法負擔，「父親在靈堂前日夜陪著、看著女兒冰冷的遺體萬般不捨，情緒非常低落難過，魂不守舍」，根本無法好好處理女兒的後事。

▲劉爸爸無法負擔女兒的後事費用。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）

為了改善劉家的狀況，陳在斌發文號召募款，希望網友可以協助捐款，支付劉女的喪葬費、醫藥費，及協助他們家蓋房子的費用。所幸文章一出隨即吸引一眾網友募款，表示「微薄之力，節哀」、「已捐款，辛苦了，加油」、「已轉帳，希望能幫助他們」。

經過網友的熱烈幫忙，陳在斌透露，在12日中午12點35分已經圓滿結案，家屬已經收到善款，可以支付這些龐大的支出，劉女也已入土為安，「爸爸真的很感謝大家的愛心幫忙，感恩再感恩，所有全部順利圓滿，施比受更有福」。

▼家屬已拿到善款。（圖／翻攝自Facebook／陳在斌）