三級警告持續936天！指揮中心明起調降旅遊建議至二級「警示」

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情爆發後，指揮中心於2020年3月21日起調升全球旅遊疫情建議至3級警告（Warning），隨著國境開放明起上路，指揮中心宣布於10/13零時起，調降旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），這也是時隔936天終於調降。

指揮中心今（12）日宣布，自2022年10月13日0時起，全球嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級調降至第二級「警示」，前往當地應採取加強防護措施。

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指揮中心表示，目前全球COVID-19疫情持平，各國因檢測量縮減，致病例數可能低估，傳播力較強之BA.5變異株仍為全球主流株，且持續出現新變異株，預期COVID-19全球疫情仍持續。

然而依據現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，對健康風險衝擊相對為輕，加以國人疫苗接種率提升，因此全面(不分國家)調降 COVID-19旅遊疫情建議等級至第二級：警示(Alert)，建議國人於預計出國日之14天前應完整接種疫苗並加強個人防護。

指揮中心發言人莊人祥表示，國人出國旅遊洽公時，仍應事先完整接種疫苗，前往當地應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，並避免出入人多擁擠的場所，或高感染風險傳播場域，以維護個人健康。

指揮中心再次呼籲，隨著邊境穩健開放，民眾逐步回歸常態生活，出國前先諮詢旅遊醫學門診，抵臺前14天，如出現發燒、腹瀉、出疹、咳嗽等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知疾管署檢疫人員，以即時獲得適切的評估及照護處置。入境後務必遵守各項防疫措施，自主防疫期間應配合COVID-19相關防疫指引所訂規範，於返國後如出現不適，則應儘速就醫，並於就醫時主動告知醫師近期旅遊史，以利醫師診斷。

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