餐廳老闆走歪路！找親友狂下單再棄單...外送平台3個月虧30萬怒了



▲北市警方表示，餐廳看準外送平台棄單規定，找親友訂高檔餐點後棄單，由平台支付餐點損失。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

全國2大外送平台都有棄單的相關規定，如果客人棄單就會由外送平台吸收餐廳損失的費用，但卻有警方接獲線報，有不肖餐廳業者看準棄單規定，研製出「高檔菜單」，找來親友透過外送平台大量點餐後棄單，警方目前接獲不少類似案例，目前將加強查緝。

北市警方接獲線報，有外送平台報案常常有餐廳棄單，且棄單都是高級套餐，每客要價2千元起跳，但因棄單規定，如果客人棄單，就會由外送平台負責餐廳損失，外送平台3個月以來被棄單20多筆，累積損失金額達30萬元。

警方獲悉後展開追查，發現有李姓餐廳老闆，近期推出要價2千元的和牛套餐，有客人一次下單10份，但最後卻被棄單，因此平台支付2萬元，但3個月來層出不窮，棄單則數高達20多筆，累積金額達30萬元。

警方找到訂餐者，發現其中1人竟是餐廳老闆的親戚，警方訊問之下，該名訂餐人員才坦承是老闆委託，先下單高檔套餐後再棄單，且一定要點2千元的和牛套餐，警方訊後也依照詐欺罪嫌將一干人等送辦。

外送平台規定，顧客透過系統向餐廳業者訂餐，如果後被取消、棄單，扣除外送平台抽成後，由外送平台吸收店家損失金額，並將支付給餐廳業者，原是為了避免爭議、讓店家少受損失，孰料卻被不肖業者拿來當作斂財工具，警方也感嘆，實在太貪小便宜了。