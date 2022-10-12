小孩哭鬧沒人管？新加坡餐廳祭1招讓家長氣瘋　台網推爆：快引進

▲ 新加坡一家餐廳祭出兒童吵鬧費，效果顯著。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

在餐廳吃飯時若遇上小孩哭鬧，家長又放任不管，不免破壞心情，也令業者為難。新加坡一家餐廳為此祭出「吵鬧兒童附加費」，只要兒童失控吵鬧，就得加收10新加坡幣（約新台幣220元），兒童吵鬧狀況果真大幅減少，卻引發部分家長反彈。不過許多台灣網友卻十分欣賞，甚至希望台灣業者也能跟進。

《亞洲新聞台》報導，有鑑於越來越多消費者投訴小孩吵鬧問題，新加坡歐南路（Outram Road）一家餐廳Angie 's Oyster Bar and Grill一個多月前開始徵收這筆附加費用。有消費者上傳截圖顯示，只要預約這家餐廳，確認訂位的簡訊就會警告，一旦小孩大聲吵鬧或失控，將罰款10新加坡幣。

業者受訪說明，過去他們每周都收到顧客投訴相關問題，推出這項規定至今雖尚未開罰，但家長都更加注意孩子的行為，投訴也跟著減少，「我們99%的客人都非常理解這項政策。」雖然引發部分家長不滿，業者仍表示，「我們知道無法取悅所有人，但可以盡最大努力制止自我中心的行為，鼓勵所有客人互相尊重。」

8月底有網友在TripAdvisor評論，想預約這家餐廳時被告知，若帶孩子須額外收費，且業者還自稱「非兒童友善餐廳」，令這名網友十分不悅，「我知道孩子吵鬧可能打擾其他客人，但我認為Angie 's可以採取更有禮貌的方式」，直言以後再也不去消費。

業者對此則回應，這是因為有許多顧客投訴，店內有小孩在無人看管之下跑來跑去或打擾他人，「這很危險，因為服務生移動時常常端著熱騰騰的食物和鋒利的餐具，也不尊重其他希望在安靜舒適的氣氛下用餐的客人」，強調他們的首要任務就是提供舒適的用餐環境，相信加收兒童吵鬧費對所有人都是雙贏。

這項規定也引發台灣網友熱議，有人表示認同，「這真的是好方法」、「先進國家，建議台鐵北高捷跟進」、「台灣家長都放著吵啊」，「反觀台灣快跟進好嗎」；不過也有網友表示，「一邊嫌人不生，一邊找生小孩的麻煩」、「這樣只會越來越吵」、「所以加收小孩就會乖了嗎？」

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