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靠愛情咒語年入550萬！超辣黑女巫賣「陰莖蠟燭」：男人絕對逃不了

▲▼新加坡28歲「黑女巫」梁斑比（Bambi Leong）。（圖／翻攝自推特）

▲新加坡28歲「黑女巫」梁斑比靠著施展愛情咒年入550萬，下同。（圖／翻攝自IG／bambidarkwitch）

記者葉睿涵／編譯

新加坡28歲「黑女巫」梁斑比（Bambi Leong）自稱擁有超能力，除了可以通過施咒和燃燒精油蠟燭來施展愛情魔咒，還能和靈界溝通，讓不少女性顧客趨之若渴，紛紛向梁斑比請求協助，也為她賺來25萬新幣（約新台幣550萬元）的年收入。

據網媒Coconut Singapore報導，位於新加坡森林電子購物廣場（SLS）的「愛情女巫」（the Love Witch），是梁斑比販售魔法商品的小店。雖然它的外表看起來像是情趣用品專賣店，但店內售賣的商品卻超乎想像。

▲▼新加坡28歲「黑女巫」梁斑比（Bambi Leong）。（圖／翻攝自推特）

在這裡，你可以找到梁斑比精心配製的精油，它們每瓶標價約為35新幣（約新台幣775元），分別有著「愛我不渝」（Make You Love Me）、「為我沉淪」（Lust for Me Only）、「分手吧」（Break Up）等20種不同功用，並已銷往全球多國。

此外，梁斑比還親手製作了成排形似陰莖和陰道的蠟燭，作為施展愛情或性愛咒語的輔助工具。她形容，這些蠟燭每個只要45新幣（約新台幣995元），只要在蠟燭刻上心儀對象的姓名和生日，並塗上她的特殊精油，「男人就絕對逃不了了」。

▲▼梁斑比用於愛情咒語的陰莖蠟燭。（圖／翻攝自推特）

▲梁斑比用於愛情咒語的陰莖蠟燭。（圖／翻攝自推特）

梁斑比的客戶多數為女性，而愛情似乎是客戶們最常見的困擾，讓她靠著施展愛情咒語就能年入25萬新幣。她表示，「我也可以施展詛咒，並協助客戶與死者對話，不過由於新加坡社會十分迷信，我不希望我的小店被極端人士燒毀，因此我盡量遠離巫術。」

梁斑比指出，與靈界溝通是她們家族女性特有的能力，而她現在專注於在她創立的「巫術學校」培養下一代女巫。

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