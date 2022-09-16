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新北分署追欠款變送暖　夫妻淚謝：讓我們活下去的強心針

▲▼行政執行署新北分署到府訪視無力繳納欠費的陳姓夫妻，致贈愛心物資與關懷紅包。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署到府訪視無力繳納欠費的陳姓夫妻，致贈愛心物資與關懷紅包。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署追繳新北1名陳姓男子所欠健保費與交通罰單共約2萬元，日前發現陳男因病失業2年多，陳妻雙眼近盲，2人全靠借貸度日，另背負100多萬元的卡債與貸款，獨生女半工半讀考取研究所，但也積欠學貸50多萬元，新北分署立刻撤銷對陳男的執行命令，並轉介社福團體接濟，更助陳男找到工作，陳男夫妻感恩原本來討錢的新北分署積極雪中送炭，「好像讓我們繼續活下去與努力的強心針一樣，非常感動」。

現年60歲的陳男滯納健保費1萬6000多元，外加沒投保汽機車強制責任險被罰2600元，因逾期未繳清，去年（2021年）被移送新北分署強制執行，陳男接獲通知，去年8月到10月主動繳交2900元，就沒下文。

新北分署今年5月扣押陳男名下的銀行存款，陳男趕緊打電話到新北分署哀求手下留情、強調存款是日常生活所需的保命錢，對於一再拖延繳納剩餘的1萬6000多元欠款，陳男無奈表示，他因糖尿病引發蜂窩性組織炎，已失業2年多，妻子雙眼因飛蚊症引發水晶體破洞，沒錢開刀，後來惡化成白內障導致視網膜剝離，幾乎看不清。

陳男聲稱，夫妻倆平常生活費、醫藥費都向親友或銀行借貸支應，已積欠100多萬元信用貸款與信用卡卡債。新北分署查出陳男夫妻有個女兒正就讀國立大學研究所，陳男說，女兒高中畢業就自行打工賺取生活費與學費，也有學貸50多萬元等著清償，眼前還幫不了家裡。

▲▼行政執行署新北分署到府訪視無力繳納欠費的陳姓夫妻，致贈愛心物資與關懷紅包。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲陳姓夫妻落淚推辭行政執行官贈送的關懷紅包，經勸說後才感動收下。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署請陳男攜帶相關醫療證明，親自臨櫃查核屬實，立刻撤銷對陳男的執行命令，並轉介民間愛心團體與社福團體提供急難救助，包括張榮發基金會資助1萬元生活補助、慈濟基金會贈送日用品，並提供申請獎學金機會給陳男夫妻的女兒，還有其他民間團體送來白米、罐頭等。

新北分署今年8月底專程到府關懷訪視陳男夫妻，陳妻落淚推辭新北分署贈送的愛心物資與關懷紅包，堅稱接受關懷已經很開心、不好意思再收下餽贈，行政執行官勸說夫妻倆安心養好身體、度過這個階段，以後能幫助更多人

陳男夫妻感動，不再推辭，陳男並說原本以為行政執行署只做催討欠款工作，「沒想到還有針對繳不起錢的人，深入詢問、關懷，我覺得新北分署積極協助、幫忙我們，就好像讓我們繼續活下去與努力的強心針一樣，我真的非常感動！」

新北分署另協助陳男獲得新北市就業服務站提供的工作機會，日前已開始上班。新北分署表示，向來秉持「執行有愛、公義無礙」的理念，協助弱勢義務人度過生命的困難處，本案等陳男夫妻收入穩定、生活無虞後，會在許可範圍內恢復催繳。

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