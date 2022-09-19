欠稅175萬10多年說沒錢　他被管收1晚就凍未條！先吐還100萬

▲楊姓男子（左）拖欠補稅與罰鍰共175萬餘元，賴帳10多年被揪出脫產行為，被法官裁定管收，只關1晚就吐還100萬元，餘款分期付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名楊姓男子經營資源回收被抓包逃漏稅，卻拖欠補稅與罰鍰共175萬餘元長達10多年，被移送行政執行署新北分署強制執行，楊男兩手一攤說沒錢，不料新北分署揪出他歷年脫產行為，聲請新北地院裁定管收他3個月獲准，楊男在牢裡只待1夜，隔天立刻叫家人用現金先補繳100萬元，並辦妥分期支付餘款，才得以獲釋回家。

現年66歲的楊男家住新北市蘆洲區，2004年到2005年間獨資經營企業社從事資源回收，賺了不少錢，後來被查出他用假發票逃漏營業稅，經稅捐機關核定連補帶罰共220萬餘元，因楊男遲不付清，2008年11月被移送新北分署強制執行，扣除楊男自繳與被查扣存款抵繳共約45萬元，至今還有175萬餘元欠款。

面對新北分署的催繳，楊男兩手一攤說沒錢，但他輕忽新北分署強制執行的決心。新北分署核對舊帳，發現楊男早在2005年9月間，就把名下的蘆洲區房地與雲林縣8筆土地贈與給妻子，當時價值約594萬餘元，楊男更在被移送強制執行前，於2008年6月至同年11月，把名下壽險保單要保人變更為妻子或子女，以免多達283萬餘元的保單價值準備金被查扣。

此外，新北分署查出2009年7月到2014年12月間，楊男陸續簽發支票，為妻兒們償還保單質押借款與繳納續期保費，金額合計超過2000萬元，且楊男從2012年1月到2014年6月，從名下帳戶提領現金共377萬餘元，流向不明。

新北分署對楊男的脫產行為蒐證齊全，日前通知楊男到分署報告財產狀況與商談還款方案，楊男不知底細都被掌握，仍堅稱自己沒錢、繳不出欠稅和罰鍰，新北分署亮出底牌，讓楊男啞口無言，因他提不出具體可行的清償計畫，經新北分署聲請新北地院裁定管收，法官裁准管收楊男3個月。

楊男被送進位於台北看守所內的管收所，只待了1夜就態度丕變，隔天通知家人趕緊用現金先繳納100萬元，請求餘款辦理分期付款，新北分署認為楊男所提還款計畫可行，直接釋放楊男，並將處理結果陳報法院，一旦楊男心存惡意、沒如期繼續付款，可能會被重新聲請管收，新北分署也呼籲民眾若欠稅被移送強制執行，切勿心存僥倖。