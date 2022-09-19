　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅175萬10多年說沒錢　他被管收1晚就凍未條！先吐還100萬

▲▼楊姓男子（左）欠稅175萬餘元，賴帳10多年被揪出脫產行為，被法官裁定管收只關1晚就吐還100萬元，餘款分期付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲楊姓男子（左）拖欠補稅與罰鍰共175萬餘元，賴帳10多年被揪出脫產行為，被法官裁定管收，只關1晚就吐還100萬元，餘款分期付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名楊姓男子經營資源回收被抓包逃漏稅，卻拖欠補稅與罰鍰共175萬餘元長達10多年，被移送行政執行署新北分署強制執行，楊男兩手一攤說沒錢，不料新北分署揪出他歷年脫產行為，聲請新北地院裁定管收他3個月獲准，楊男在牢裡只待1夜，隔天立刻叫家人用現金先補繳100萬元，並辦妥分期支付餘款，才得以獲釋回家。

現年66歲的楊男家住新北市蘆洲區，2004年到2005年間獨資經營企業社從事資源回收，賺了不少錢，後來被查出他用假發票逃漏營業稅，經稅捐機關核定連補帶罰共220萬餘元，因楊男遲不付清，2008年11月被移送新北分署強制執行，扣除楊男自繳與被查扣存款抵繳共約45萬元，至今還有175萬餘元欠款。

面對新北分署的催繳，楊男兩手一攤說沒錢，但他輕忽新北分署強制執行的決心。新北分署核對舊帳，發現楊男早在2005年9月間，就把名下的蘆洲區房地與雲林縣8筆土地贈與給妻子，當時價值約594萬餘元，楊男更在被移送強制執行前，於2008年6月至同年11月，把名下壽險保單要保人變更為妻子或子女，以免多達283萬餘元的保單價值準備金被查扣。

此外，新北分署查出2009年7月到2014年12月間，楊男陸續簽發支票，為妻兒們償還保單質押借款與繳納續期保費，金額合計超過2000萬元，且楊男從2012年1月到2014年6月，從名下帳戶提領現金共377萬餘元，流向不明。

新北分署對楊男的脫產行為蒐證齊全，日前通知楊男到分署報告財產狀況與商談還款方案，楊男不知底細都被掌握，仍堅稱自己沒錢、繳不出欠稅和罰鍰，新北分署亮出底牌，讓楊男啞口無言，因他提不出具體可行的清償計畫，經新北分署聲請新北地院裁定管收，法官裁准管收楊男3個月。

楊男被送進位於台北看守所內的管收所，只待了1夜就態度丕變，隔天通知家人趕緊用現金先繳納100萬元，請求餘款辦理分期付款，新北分署認為楊男所提還款計畫可行，直接釋放楊男，並將處理結果陳報法院，一旦楊男心存惡意、沒如期繼續付款，可能會被重新聲請管收，新北分署也呼籲民眾若欠稅被移送強制執行，切勿心存僥倖。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
送別女王！查爾斯難掩悲傷　護送靈柩「低頭拭淚」畫面曝
聯電高層「狂賣700張」股價腰斬　網嚇：更慘恐在後頭
快訊／北市明起開放預約「次世代莫德納」　5家醫院先開打
快訊／加油站疑強震漏油！台東整條水溝氣爆竄火
快訊／拜登首表態會協防台灣　國台辦回應了
韓網紅遭家暴「鼻青臉腫」傷照曝！夫反咬：綠我還呼麻
快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳
明起轉涼！週末再迎雨勢「降雨熱區曝」
快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠稅175萬10多年說沒錢　他被管收1晚就凍未條！先吐還100萬

快訊／加油站疑強震漏油！台東整條水溝氣爆竄火　消防車衝現場

小王揪人妻「摸摸運動」　要刪訊息卻忘了…綠夫看愛愛照崩潰

暴力犯陳坤和脫逃太離譜　中監3人涉「瀆職」獲交保

志願役士兵被記大過2次慘遭汰除　陸軍提告追討3個月薪資

小三不甘被分手「砸車噴漆」鬧事　人妻怒求償300萬...逆轉結局曝

雲林惡火噬25車赫見「Lancer EVO」　網嘆：世上又少一台了

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

聯發科工程師偷吃女同事！她開心躺床傳IG　卻「賠上」一條命

女大生夜半驚魂！酒醉色狼闖套房熊抱　他下跪道歉卻判無罪

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

欠稅175萬10多年說沒錢　他被管收1晚就凍未條！先吐還100萬

快訊／加油站疑強震漏油！台東整條水溝氣爆竄火　消防車衝現場

小王揪人妻「摸摸運動」　要刪訊息卻忘了…綠夫看愛愛照崩潰

暴力犯陳坤和脫逃太離譜　中監3人涉「瀆職」獲交保

志願役士兵被記大過2次慘遭汰除　陸軍提告追討3個月薪資

小三不甘被分手「砸車噴漆」鬧事　人妻怒求償300萬...逆轉結局曝

雲林惡火噬25車赫見「Lancer EVO」　網嘆：世上又少一台了

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

聯發科工程師偷吃女同事！她開心躺床傳IG　卻「賠上」一條命

女大生夜半驚魂！酒醉色狼闖套房熊抱　他下跪道歉卻判無罪

台灣投打對決！宋家豪挨2轟、吳念庭1打點　樂天延長賽勝

桃園八德運動中心羽球館天花板震塌　市府負起全部責任

台灣HONDA HR-V「第4季暫停生產」！原廠公告最新補償方案

地震頻傳　黃偉哲指示對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

雲林縣府推動臺西及口湖友善釣魚平台　預計11月中旬完工

送別女王！查爾斯難掩悲傷　護送靈柩「低頭拭淚」畫面曝

不斷更新／英國女王靈柩抵達西敏寺　國葬儀式開始

欠稅175萬10多年說沒錢　他被管收1晚就凍未條！先吐還100萬

快訊／加油站疑強震漏油！台東整條水溝氣爆竄火　消防車衝現場

果然佛系選舉！八德運動中心天花板震坍　張善政只提專業建言

社會熱門新聞

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

玉里小7最新倒塌畫面！他滾地逃命下秒「粉塵衝天」

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

住家被判違建遭拆…夫妻陳屍家中！新北市府回應了

玉里7-11連夜拆除　「保險櫃」挖到了

崙天大橋斷裂最新畫面曝！農民怒喊：作農不方便啦

快訊／落石擊中休旅車　六十石山最新畫面曝

春日國小不敵強震「空橋應聲斷裂」　最新狀況曝

地震狂搖！1家7人肉烤到一半驚逃　他慘摔翻滾4圈

1行11人困六十石山　熱褲妹驚喊：晃到車快掉下去

即／屏東旅館女屍案　男友「環島逃亡」3天落網

400人困花蓮六十石山　鄉長曝今早最新情況

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

更多熱門

相關新聞

新北分署追欠款變送暖　夫妻淚謝：好像強心針

新北分署追欠款變送暖　夫妻淚謝：好像強心針

行政執行署新北分署追繳新北1名陳姓男子所欠健保費與交通罰單共約2萬元，日前發現陳男因病失業2年多，陳妻雙眼近盲，2人全靠借貸度日，另背負100多萬元的卡債與貸款，獨生女半工半讀考取研究所，但也積欠學貸50多萬元，新北分署立刻撤銷對陳男的執行命令，並轉介社福團體接濟，更助陳男找到工作，陳男夫妻感恩原本來討錢的新北分署積極雪中送炭，「好像讓我們繼續活下去與努力的強心針一樣，非常感動」。

東貝董座詐貸A上億判刑　賣股躲債又被訴

東貝董座詐貸A上億判刑　賣股躲債又被訴

機械設備公司欠款291萬元拒繳虛實負責人管收

機械設備公司欠款291萬元拒繳虛實負責人管收

欠稅大戶遭管收　秒搬300萬換陪孕妻過中秋

欠稅大戶遭管收　秒搬300萬換陪孕妻過中秋

保全辱女童　自稱「非十惡不赦」求緩刑

保全辱女童　自稱「非十惡不赦」求緩刑

關鍵字：

行政執行署新北分署強制執行脫產管收分期付款

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

學者預測下個強震可能在這地方

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面