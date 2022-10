無懼俄軍狂轟！基輔人躲防空洞「2hrs籌百萬軍費」　淡定唱國歌抗俄

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯10日對烏發射84枚飛彈,導致基輔有至少19人死亡105人受傷,然而最新畫面卻顯示,基輔民眾在砲襲發生當下,淡定、堅強地走入防空洞避難,兒童們則高唱國歌,顯示俄羅斯的威脅無法對烏克蘭人民造成恐慌。烏克蘭記者也透露,烏克蘭人在防空洞逃難短短2小時,就為軍隊募到了逾百萬資金,反映了民眾強烈抗俄的心情。

▲基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲,未現恐慌情緒。(圖/翻攝自推特)

綜合外媒報導,基輔10日遭俄羅斯飛彈襲擊,市內多地發生爆炸,濃煙直竄天際。在防空警報響起後,當地民眾冷靜而井然有序地走入地鐵站,躲避俄軍空襲。烏克蘭國會議員索夫桑(Inna Sovsun)表示,她在聽到爆炸聲後,立刻帶著兒子逃到家裡最近的地鐵避難,一入站就發現階梯上已坐滿民眾,非常擁擠。

▲烏克蘭國會議員索夫桑與兒子逃到家裡最近的地鐵避難,卻發現民眾都相當冷靜。(圖/翻攝自推特)

索夫桑沒想到的是,儘管這些民眾急匆匆地跑來避難,但他們臉上卻未見一絲恐慌,反而個個冷靜自制,「他們有的帶了毯子,有人還帶了書,孩子們則帶著各自的玩具,氣氛相當平靜」。從這些避難民眾做的充分準備看來,大家都已有心理準備,今晚可能無法回家,必須在地鐵站過一晚上。

Spirit of Ukrainians is unbreakable. In the underground, where people found shelter from Russian attacks, they are singing Ukrainian songs. pic.twitter.com/SrNyHg4cyv