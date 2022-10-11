英國情報首長：俄國民眾正計算普丁「侵略的代價」　內部面臨絕望

▲一般的俄羅斯民眾，正在計算普丁侵略烏克蘭所付出的代價。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

英國情報負責人佛萊明（Jeremy Fleming）指出，一般的俄羅斯民眾，正在計算普丁侵略的代價，莫斯科方面現在不僅軍事物資匱乏，俄羅斯社會內部許多層面，也面臨絕望。

根據CNN報導，「我們認為俄羅斯的彈藥短缺，當然也缺乏朋友，我們已經看到，由於兵力不足所以宣布動員，這個問題的答案很明確，俄羅斯指揮官擔心他們的軍事機器的狀態」。

佛萊明認為，「正如我們在昨天可怕的襲擊中看到的那樣，俄羅斯表現擁有非常強大的軍事機器，它可以發射武器，擁有深厚的儲備和專業知識，然而，它對烏克蘭的打擊範圍非常廣泛」。

對於普丁是否會動用核武，佛萊明表示，「我認為任何關於核武器的討論都是非常危險的，我們需要非常小心地談論這個問題，如果他們正在考慮這一點，那將是許多人所說的災難」。

佛萊明還將表示，越來越多俄羅斯人正在計算入侵烏克蘭的成本，並看到普丁對局勢的誤判有多麼嚴重。

佛萊明強調，「我們知道——俄羅斯地面指揮官也知道——他們的補給和彈藥即將耗盡。俄軍已經筋疲力盡了。」

佛萊明認為，一般的俄羅斯民眾正在逃兵，他們知道，獲得現代技術和外部影響的機會將受到嚴重限制，他們正在感受到選擇的戰爭的可怕，以及人力成本消耗的程度

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